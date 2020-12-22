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В Европе спрос на украинских рабочих увеличился на 40%
22:06 21.12.2020 |
Спрос в Европе на рабочую силу из Украины вырос на 40% с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте платформы открытых данных Опендатабот.
Самыми популярными в ЕС странами для трудоустройства среди украинских рабочих остаются Польша, Германия и Чехия. А спрос на украинских рабочих вырос на 40% с начала пандемии.
Зарубежные работодатели чаще нанимают таких украинских специалистов:
в Польше - упаковщиков, грузчиков, швей, водителей, строителей;
в Германии - сиделок, плиточников, сантехников, электриков, упаковщиков;
в Чехии - горничных, сварщиков, электриков, водителей.
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