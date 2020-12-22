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Транспортные предприятия Украины за 11 мес. сократили перевозку грузов на 11,6% - Госстат
18:22 21.12.2020 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-ноябре 2020 года сократили перевозку грузов на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 546,6 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 15,1% - до 263,9 млрд ткм.
Согласно статданным, за 11 месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 278,8 млн тонн грузов, что на 3,2% меньше, чем в январе-ноябре-2019. Автомобильным транспортом перевезено 174,6 млн тонн (- 21,6%), водным – 5,2 млн тонн (- 8,4%), трубопроводным – 87,9 млн тонн (- 13,5%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 6,5%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-ноябре 2020г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-ноябрю 2019 года
|млн т
|в % к январю-ноябрю 2019 году
|Транспорт всего
|263882,4
|84,9
|546,6
|88,4
|железнодорожный
|159981,8
|95,5
|278,8
|96,8
|,автомобильный
|38652,8
|86,3
|174,6
|78,4
|водный
|2663,6
|85,0
|5,2
|91,6
|трубопроводный
|62308,4
|65,3
|87,9
|86,5
|авиационный
|275,8
|101,6
|0,1
|93,5
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