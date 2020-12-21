Госстат подтвердил оценку замедления падения экономики Украины в III кв.-2020 до 3,5%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июле-сентябре 2020 года составило 3,5% к аналогичному периоду 2019 года, подтвердила Государственная служба статистики (Госстат) свою предварительную оперативную оценку, обнародованную в середине ноября.

По данным статведомства, падение ВВП во втором квартале 2020 года составило 11,4%, в первом – 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

Как сообщил Госстат, реальный ВВП в третьем квартале этого года (с учетом сезонного фактора) вырос на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно данным статистического ведомства, номинальный ВВП в июле-сентябре составил 1156,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 27673 грн (против 20744 грн в апреле-июне), изменение дефлятора – 7,9%.

Минэкономики в начале ноября оценило падение ВВП Украины в третьем квартале этого года в 3,6%, а в целом за девять месяцев – в 5,5%. Позднее оно немного ухудшило прогноз спада экономики в 2020 году – с 4,8% до 5%, оценив спад за 10 месяцев в 5,2%.

Нацбанк ранее ожидал спада экономики в этом году на 6%, однако ближе к концу году улучшил свои оценки, примерно, до 5%, прогнозируя восстановление в 2021 году на 4,2%.



Валовый внутренний продукт производственным методом в 3 кв. 2020 года¹

Валовая добавленная стоимость в фактических ценах В постоянных ценах 2016г, к соответствующему кварталу предыдущего года., % В постоянных ценах 2016г, к предыдущему кварталу (сезонно скорректированные данные), % млн грн к итогу, % изменение объема изменение дефлятора изменение объема Валовый внутренний продукт 1156797 100,0 –3,5 7,9 8,5 Сельское хозяйство, охота и лесное 158880 13,7 –11,1 8,7 13,6 Добывающая промышленность 48067 4,2 –0,8 –20,7 4,1 Перерабатывающая промышленность 112628 9,7 –5,6 3,5 0,5 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 27421 2,4 –0,9 –7,9 0,1 Водоснабжение, канализация, обращение с отходами 4333 0,4 –8,2 20,8 –2,2 Строительство 30408 2,6 8,2 3,6 12,4 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 160257 13,9 9,7 3,9 16,5 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 73491 6,3 –8,4 11,1 8,7 Временное размещение и организация питания 8152 0,7 –17,9 6,9 43,7 Информация и телекоммуникации 53587 4,6 4,5 8,5 9,7 Финансовая и страховая деятельность 32664 2,8 –0,8 12,3 4,6 Операции с недвижимым имуществом 71152 6,1 4,3 7,1 2,5 Профессиональная, научная и техническая деятельность 37215 3,2 –11,5 5,5 7,4 Деятельность в сфере административного обслуживания 14908 1,3 –12,1 3,3 9,6 Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование 75872 6,6 2,8 9,2 –0,3 Образование 44025 3,8 –2,4 11,2 –0,5 Здравоохранение и социальная помощь 25380 2,2 1,2 10,3 0,6 Искусство, спорт, развлечения, отдых 5890 0,5 –9,0 7,2 0,6 Предоставление других видов услуг 8800 0,8 –25,1 18,9 11,2 Налоги на продукты 166206 14,4 –3,4 17,0 х Субсидии на продукты –2539 –0,2 –4,0 2,9 х

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.