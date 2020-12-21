Госстат подтвердил оценку замедления падения экономики Украины в III кв.-2020 до 3,5%

По данным статведомства, падение ВВП во втором квартале 2020 года составило 11,4%, в первом – 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.
Как сообщил Госстат, реальный ВВП в третьем квартале этого года (с учетом сезонного фактора) вырос на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом.
Согласно данным статистического ведомства, номинальный ВВП в июле-сентябре составил 1156,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 27673 грн (против 20744 грн в апреле-июне), изменение дефлятора – 7,9%.
Минэкономики в начале ноября оценило падение ВВП Украины в третьем квартале этого года в 3,6%, а в целом за девять месяцев – в 5,5%. Позднее оно немного ухудшило прогноз спада экономики в 2020 году – с 4,8% до 5%, оценив спад за 10 месяцев в 5,2%.
Нацбанк ранее ожидал спада экономики в этом году на 6%, однако ближе к концу году улучшил свои оценки, примерно, до 5%, прогнозируя восстановление в 2021 году на 4,2%.
Валовый внутренний продукт производственным методом в 3 кв. 2020 года¹
|Валовая добавленная стоимость в фактических ценах
|В постоянных ценах 2016г, к соответствующему кварталу предыдущего года., %
|В постоянных ценах 2016г, к предыдущему кварталу (сезонно скорректированные данные), %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|изменение объема
|Валовый внутренний продукт
|1156797
|100,0
|–3,5
|7,9
|8,5
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|158880
|13,7
|–11,1
|8,7
|13,6
|Добывающая промышленность
|48067
|4,2
|–0,8
|–20,7
|4,1
|Перерабатывающая промышленность
|112628
|9,7
|–5,6
|3,5
|0,5
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|27421
|2,4
|–0,9
|–7,9
|0,1
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|4333
|0,4
|–8,2
|20,8
|–2,2
|Строительство
|30408
|2,6
|8,2
|3,6
|12,4
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|160257
|13,9
|9,7
|3,9
|16,5
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|73491
|6,3
|–8,4
|11,1
|8,7
|Временное размещение и организация питания
|8152
|0,7
|–17,9
|6,9
|43,7
|Информация и телекоммуникации
|53587
|4,6
|4,5
|8,5
|9,7
|Финансовая и страховая деятельность
|32664
|2,8
|–0,8
|12,3
|4,6
|Операции с недвижимым имуществом
|71152
|6,1
|4,3
|7,1
|2,5
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|37215
|3,2
|–11,5
|5,5
|7,4
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|14908
|1,3
|–12,1
|3,3
|9,6
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|75872
|6,6
|2,8
|9,2
|–0,3
|Образование
|44025
|3,8
|–2,4
|11,2
|–0,5
|Здравоохранение и социальная помощь
|25380
|2,2
|1,2
|10,3
|0,6
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|5890
|0,5
|–9,0
|7,2
|0,6
|Предоставление других видов услуг
|8800
|0,8
|–25,1
|18,9
|11,2
|Налоги на продукты
|166206
|14,4
|–3,4
|17,0
|х
|Субсидии на продукты
|–2539
|–0,2
|–4,0
|2,9
|х
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.