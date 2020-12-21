В 2020 году сорвано 40% тендеров Минобороны – StateWatch

За январь-сентябрь 2020 года из 559 тендеров Министерства обороны Украины неуспешными были 238 (40,8%) на сумму 4,97 млрд грн. Они были либо отменены, либо не состоялись из-за неподачи тендерных предложений, сообщают в организации StateWatch со ссылкой на систему ProZorro.

58% от всех сорванных тендеров не состоялись из-за подачи менее двух тендерных предложений. 27,3% отменены в связи с отклонением всех тендерных предложений. 7,1% тендеров отменили из-за нарушений законодательства в сфере публичных закупок. 6,3% тендеров отменили из-за отсутствия надобности в закупке данных товаров и услуг.

Самые крупные тендеры были отменены в следующих сферах:

- нефтепродукты и электроэнергия: 1,38 млрд грн;

- охранное и оборонное оборудование: 851 млн грн;

- перевозки гражданским жд транспортом: 699,4 млн грн;

- мебель: 581 млн грн;

- одежда: 293 млн грн;

- продукты питания: 279 млн грн.

"Такой высокий уровень неуспешных процедур является признаком того, что во время планирования, формирования нужды, расчета ожидания стоимости допущено ряд разного рода недостатков и нарушений", - заявил глава StateWatch Глеб Канаевский.