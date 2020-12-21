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В 2020 году сорвано 40% тендеров Минобороны – StateWatch
За январь-сентябрь 2020 года из 559 тендеров Министерства обороны Украины неуспешными были 238 (40,8%) на сумму 4,97 млрд грн. Они были либо отменены, либо не состоялись из-за неподачи тендерных предложений, сообщают в организации StateWatch со ссылкой на систему ProZorro.
58% от всех сорванных тендеров не состоялись из-за подачи менее двух тендерных предложений. 27,3% отменены в связи с отклонением всех тендерных предложений. 7,1% тендеров отменили из-за нарушений законодательства в сфере публичных закупок. 6,3% тендеров отменили из-за отсутствия надобности в закупке данных товаров и услуг.
Самые крупные тендеры были отменены в следующих сферах:
- нефтепродукты и электроэнергия: 1,38 млрд грн;
- охранное и оборонное оборудование: 851 млн грн;
- перевозки гражданским жд транспортом: 699,4 млн грн;
- мебель: 581 млн грн;
- одежда: 293 млн грн;
- продукты питания: 279 млн грн.
"Такой высокий уровень неуспешных процедур является признаком того, что во время планирования, формирования нужды, расчета ожидания стоимости допущено ряд разного рода недостатков и нарушений", - заявил глава StateWatch Глеб Канаевский.
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