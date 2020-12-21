Concorde Capital ожидает менее 4% роста реального ВВП Украины в 2021г и ускорения среднегодовой инфляции до 6%

"Мы склоняемся больше к тому, что это будет определенный отскок после всех бед 2020 года. Мы не ожидаем какого-то существенного роста. Наш прогноз, что реальный ВВП вырастет немного меньше, чем на 4% при инфляции немного больше 6%", – сказал он в понедельник в ходе публичной презентации исследования "Как сделать макропрогнозирование реалистичным и чего ожидать от следующего года", проведенного Центром экономической стратегии (ЦЭС).
Помимо этого, аналитик прогнозирует среднегодовой курс гривни в 2021 году на уровне 28-28,5 грн/$.