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НБУ ждет ускорения инфляции из-за бюджетных трат в конце года
14:54 21.12.2020 |
Традиционно высокий объем расходов из государственного бюджета в конце года может усиливать инфляционное и девальвационное давление. Это же касается бюджетных расходов следующего года.
Об этом шла речь во время заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП), во время которого было рекомендовано оставить учетную ставку на уровне 6%, сообщает пресс-служба НБУ.
Во время дискуссии отмечалось, что принятый Верховной радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает продолжение довольно мягкой фискальной политики, которая должна подпитывать экономическую активность и в то же время рост цен.
"Впрочем, реальный фискальный импульс будет зависеть от выполнения достаточно амбициозного плана доходов и источников финансирования, заложенного в бюджете", - говорится в сообщении.
Во время заседания члены КМП уделили особое внимание влиянию пандемии на экономическую активность, а также обсудили динамику потребительских цен на протяжении последних месяцев и вероятное инфляционное развитие в 2021 году.
Участники дискуссии отметили дальнейшее возрастание уровня неопределенности, связанного с ходом пандемии COVID-19 и ее воздействием на экономические процессы. С одной стороны, в третьем квартале экономики Украины и других стран восстанавливались даже быстрее, чем ожидалось. Растущие показатели розничного товарооборота и импорта свидетельствовали о дальнейшем оживлении потребительского спроса. Активные расходы граждан, поддержанные увеличением доходов, подорожание энергоносителей, худший урожай и отражение слабой гривны на ценах привели к ускорению инфляции.
Все присутствующие члены КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 6%. Участники дискуссии отметили, что такое решение является оптимальным в текущих условиях. Большинство из них не рассматривали других вариантов, кроме сохранения ставки.
"Учитывая усиление уровня неопределенности, ощутимое ускорение инфляции и ухудшение ожиданий снижения учетной ставки могло бы дать ложный сигнал участникам рынка и, вероятно, не имело бы положительного влияния на динамику рыночных ставок", - говорится в сообщении.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6,0% с 11 декабря 2020 года. Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории уровне Украины.
Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в ноябре 2020 года по сравнению октябрем выросли на 1,3%. С начала года инфляция составила 4,1%. В годовом измерении (до ноября 2019 года) инфляция ускорилась до 3,8%.
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