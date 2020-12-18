Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Украина получила $670 млн от доразмещения еврооблигаций-2033
22:45 18.12.2020 |
Украина в пятницу получила средства от дополнительного размещения еврооблигаций с погашением 15 марта 2033 года номинальным объемом $600 млн, по итогам которого общий объем выпуска достиг $2,6 млрд, еврооблигации включены в официальный список и допущены к торгам на регулируемом рынке биржи Euronext Dublin.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов, всего на счета Государственной казначейской службы поступило $670 млн 175,9 тыс., которые будут использованы для финансирования государственного бюджета.
Минфин в пресс-релизе отметил, что инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (13%) и пенсионных и страховых фондов (2%).
"Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения - их доли составили 52%, 37% и 10% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения", - ссобщается в релизе.
Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas and Goldman Sachs International.
Как сообщалось, Украина 11 декабря этого года провела операцию по доразмещению еврооблигаций-2033 на $600 млн под 6,2% годовых: цена предложения при вторичном размещении составила 108,914%.
Первоначально этот выпуск был размещен в конце июля этого года на сумму $2 млрд с доходностью 7,253%. Общими лид-менеджерами и совместные дилеры-менеджерами транзакции тогда выступили Goldman Sachs International и J.P. Morgan.
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