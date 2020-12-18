Население Украины сократилось на 232 тыс за 10 месяцев - Госстат

Численность населения в Украине по состоянию на 1 ноября 2020 года составила 41 млн 670,8 тыс. человек, сократившись с начала года на 231,6 тыс. человек (0,55%).

Как сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины, остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших приходится 51 живорожденный.

По данным Госстата, за первые 10 месяцев текущего года в Украине родилось 247,3 тыс. человек (за тот же период прошлого года - 262,3 тыс.), умерло - 485,7 тыс. человек, из них 1,6 тыс. детей в возрасте до 1 года (за тот же период прошлого года - 486,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно).

Кроме того, в Украине за этот же период зафиксирован отрицательный миграционный прирост населения на 6,9 тыс. человек (за первые 10 месяцев 2019 года - 12 тыс.).

