Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Украина подписала соглашение с ЕБРР о привлечении EUR450 млн на капремонт трассы Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова
16:50 18.12.2020 |
Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины в лице министра инфраструктуры Владислава Криклия заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту «Развитие трансъевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)».
Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Министерства, средства будут направлены на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова.
«В рамках программы Президента «Большое строительство», в этом году строится рекордное количество автодорог. Уже обновлено свыше 4 тыс. км дорог по всей стране, и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с ЕБРР «Развитие трансъевропейской транспортной сети». Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем», - прокомментировал подписание соглашения Криклий.
Проект «Развитие трансъевропейской транспортной сети» будет реализован за счет 450 млн евро кредита от ЕБРР и 450 млн евро от ЕИБ. Средства будут направлены на капитальный ремонт 5 участков автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на строительство Северного обхода Львова.
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