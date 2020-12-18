Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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«Черная пятница» в 2020 побила рекорд продажи – GfK Group
11:26 18.12.2020 |
Украинцы, несмотря на карантинные ограничения в связи с COVID-19, в этом году активно покупали бытовую технику и электронику на акциях "черная пятница" и "киберпонедельник", что привело к росту продаж по сравнению с прошлым годом на 28% и новому их рекорду в 6,6 млрд грн, об этом свидетельствуют данные исследования GfK Ukraine.
"Продажи во время двухнедельного периода акций составили 10% от продаж техники в 2020 году", - говорится в пресс-релизе компании.
Согласно ему, в натуральных показателях техники было продано на 8,5% больше - 966 тыс. единиц.
GfK Ukraine отмечает, что онлайн украинцы приобрели 30% товара (в грн). По сравнению с прошлым годом онлайн-продажи выросли на 73%, тогда как традиционные покупки оффлайн показали более скромный рост - 16%.
Одной из вероятных причин является то, что интернет-магазины предлагали больше скидок: почти половина их товара была уценена на 10% и больше.
В целом, согласно исследованию компании, только 7% техники (преимущественно малой бытовой) было продано со скидкой больше 20%, а со скидкой свыше 10% - 36%.
"Особо популярными оказались роботы-пылесосы, телевизоры и посудомоечные машины - продажи этих групп товаров выросли больше всего, если сравнивать к среднему недели текущего года", - сообщила GfK Ukraine.
Компания отметила, что больше всего относительно прошлогодних показателей выросли продажи IT-сектора - на 70% в денежном выражении.
"Продажи ноутбуков этой "Черной пятницы" побили все прошлогодние рекорды, несмотря на достаточно большой спрос в течение всего года, и дефицит товара, о котором говорили производители и продавцы. Среди цифровых категорий лидерами по темпам роста традиционно стали телевизоры, однако, впервые они не смогли превысить прошлогодний показатель", - прокомментировала руководительница отдела исследований розничных продаж цифровой техники Валентина Печончик.
В пресс-релизе сообщается, что средний чек в ключевых секторах техники вырос более на 20%. По мнению GfK Group, это свидетельствует о "преобладании покупок премиум-сегмента в период распродаж, когда скидками украинцы пользуются не для экономии, а скорее для того, чтобы побаловать себя ассортиментом дороже за те же деньги".
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