Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Кабмин поручил Петрашко назначить новое руководство Госрезерва без конкурса
09:44 18.12.2020 |
Кабинет министров поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить главу Государственного агентства резерва и его первого заместителя по итогам собеседования.
Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №1571-р и №1572-р от 16 декабря обнародованы на официальном правительственном портале.
Как отмечается в документах, решение принято по предложению самого Петрашко.
Как сообщалось, в мае Кабинет министров уже поручал министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко назначить главу Государственного агентства резерва и двух его заместителей по итогам собеседования. Однако, согласно информации на сайте Горезерва, сейчас должности главы ведомства и его первого заместителя до сих пор вакантны.
Кабинет министров 13 мая решил уволить Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва назначив временно исполняющим обязанности этого ведомства Никиту Барабаша.
Напомним, Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.
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