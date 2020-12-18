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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Медведчук и Коломойский могут добавить экономике больших проблем. Интервью с Фиалой

09:40 18.12.2020 |

Экономика

Интервьюировать глав крупных бизнесов часто не очень интересное занятие: они ограничены информполитиками, скованы ответственностью за бизнес и поэтому очень аккуратны в высказываниях. Генерального директора крупнейшей украинской инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиалу можно считать исключением из этого правила. Он публично заявлял о продаже мест в партии Петра Порошенко, коррупции в СБУ, ошибках в кадровой политике Нацбанка, обвинял Игоря Коломойского в доведении ПриватБанка до банкротства и многих других вещах.

Еще в начале 2020-го Фиала позитивно оценивал политику президента Зеленского и правительства (тогда еще - Алексея Гончарука). К концу года инвестбанкир в основном критикует изменения, которые происходят в Украине в последнее время. Список "вопросов" довольно широк: риски независимости НБУ, усиление роли олигархов, реакция властей на коронакризис, слабый энтузиазм государства в деле ПриватБанка.

LIGA.net поговорила с Фиалой об итогах 2020 года, как на Украину времен Владимира Зеленского смотрят крупные инвесторы, что произошло с экономикой и бизнесом, какой результат Dragon Capital и чего ждать в 2021-м.

"В Украине помощь государства бизнесу заканчивается потерей половины денег"

- Давайте построим интервью так - сначала поговорим об итогах заканчивающегося года. Как бы вы описали 2020-й для украинской экономики?

- Смотря с чем его сравнивать. Конечно, все намного хуже наших прогнозов января-февраля, но при этом существенно лучше, чем мы ожидали в марте-апреле. Я говорю не только о пандемии. В начале года мы ожидали гораздо большей работы властей в направлении инвестиционной привлекательности страны. Владимир Зеленский нас приятно удивил сразу после избрания. Но где-то с марта ситуация ухудшилась - и в плане назначений, поскольку ушло много реформаторов, и в плане растущего влияния олигархов. Но вселяют надежду назначения Милованова и Маркаровой (экс-министр экономики Тимофей Милованов стал советником главы Офиса президента, кандидатура Маркаровой обсуждалась в качестве возможного посла Украины в США. - Ред.). Хочется верить, что это - начало позитивного тренда.

- А если все же об экономике?

- В целом ситуация для Украины очень неплохая: благодаря беспрецедентной фискальной и монетарной реакции на COVID крупнейших стран, мировая экономика восстанавливается V-образно. Ставки во всем мире снизились, есть ожидание что Федрезерв и Европейский центробанк будут держать их в районе нуля или даже ниже в течение следующих четырех лет. Для Украины - это позитив, поскольку, во-первых, доллар на международных рынках слабеет, во-вторых, инвесторы будут искать положительную доходность. Также улучшилась внешняя конъюнктура для украинского экспорта, цены находятся на высоких уровнях. Метинвест (металлургический холдинг Рината Ахметова. - Ред.) в сентябре показал самую высокую EBITDA (доналоговая прибыль. - Ред.) с момента реструктуризации долгов в 2015-м. EBITDA Кернел (агрохолдинг Андрея Веревского. - Ред.) в третьем квартале была рекордной в истории компании.

Еще позитив для Украины - результаты выборов в США. До этого многие инвесторы сидели в кэше, но теперь ситуация стала понятной, к тому же, вероятно, в январе мы увидим split congress, когда при президентстве демократа Джо Байдена в Сенате США будут доминировать республиканцы. Это значит, что Штаты вряд ли пойдут на новый большой пакет фискальных стимулов и повышение налогов. Ставки дольше будут оставаться низкими.

- Как инвестор, вы бы вложили сейчас большие деньги в украинские активы, будь то ОВГЗ или евробонды?

- Евробонды Украины пользуются спросом. Мы тоже в прошлую пятницу приняли участие в доразмещении еврооблигаций, которое для Минфина, кстати, прошло очень успешно. После длительного перерыва с февраля иностранцы в декабре снова начали покупать ОВГЗ.

- В сентябре вы заявили, что видите со стороны обновленного руководства Нацбанка определенную лояльность к девальвации гривни. До сих пор так считаете?

- Тогда действительно была информация от некоторых банковских казначеев, что НБУ не возражает против ослабления гривни. Позже в самом Нацбанке это объяснили техническими причинами - из-за смены руководителей реагирование валютного блока на какое-то время стало не таким гибким, как раньше. Сейчас нельзя так сказать, нареканий по поводу валютной политики нет. Насколько я слышал, у МВФ и банков - тоже.

- Вы согласны с критикой прежнего куратора валютного блока в НБУ Олега Чурия за резкое укрепление гривни в 2019 году?

- На мой взгляд, рост курса был слишком резким. Тренд на укрепление национальных валют был и в других странах мира, но центробанки, как правило, ограничивали его в однозначных процентных величинах (в 2019 году гривня на пике демонстрировала почти 20% годовой ревальвации. - Ред.). НБУ тоже мог бы сделать ревальвацию не такой резкой, особенно в четвертом квартале 2019 года.

- Какая в целом ситуация с курсом? Соответствует ли девальвация, которую мы увидели во втором полугодии процессам в экономике?

- У нас сейчас профицит текущего счета платежного баланса, поэтому теоретически, гривня должна укрепляться. С другой стороны, были негативные ожидания рынка. Они были вызваны в основном ожиданиями от сотрудничества с МВФ.

- Вы тоже поучаствовали в создании негативных ожиданий, когда на одном из телеэфиров в конце марта заявили прогноз по курсу в 30 грн/$ на конец года. Сейчас мы видим, что ситуация несколько лучше - курс находится ближе к 28 грн/$. Зачем вы тогда решили публично выступить с таким прогнозом, если понимали, что он может не оправдаться?

- Мы регулярно публикуем свои прогнозы, в тот момент решили не отходить от этой практики, даже, несмотря на кризис. В марте мы увидели серьезную девальвацию из-за оттока капитала из страны, Для того, чтобы ее погасить, НБУ пришлось потратить $2 млрд. Поэтому основное падение гривни, что мы предсказывали, все же произошло. Хотя и потом наши ожидания улучшились.

- Почему прогноз не оправдался?

- В марте никто не знал, что, например, ФРС напечатает за два месяца больше денег, чем за год во время кризиса 2008-2009, что локдауны начнут снимать через 6 недель, и уже в третьем квартале мы увидим такой рост мирового ВВП.

- Почему весь мир, в том числе развивающиеся рынки, залит деньгами, а инфляция не растет?

- Низкий спрос и высокое предложение. Слабое потребление. Люди переживают, будет ли у них работа и доход, поэтому наращивают сбережения, меньше покупают и меньше пользуются кредитным ресурсом. С другой стороны, экономика сильно упала, это значит, что производители не задействуют все мощности, то есть не могут себе позволить повышать цены.

- Почему Украина не может напечатать деньги в ответ на кризис, как делают развитые страны? Или все же может? Ваша версия.

- Нужно помнить, что кредитный рейтинг Украины все еще на пять-шесть ступеней ниже инвестиционного. Это значит, что если мы напечатаем деньги, то тут же получим девальвацию: поскольку доверия к гривневым активам нет, дополнительный ресурс уйдет в доллары.

- Как украинский бизнес пережил этот год? Были прогнозы о банкротстве целых секторов - оправдались ли они? И есть ли те, кто выиграл от кризиса?

- Ситуация действительно плачевная в сфере, связанной с туризмом: гостиницы, рестораны, авиация. Плохо - у ритейлеров, которые занимаются одеждой. Относительно хорошо - с продажами электроники и мебели. Естественно в плюсе все, что связано с онлайном. Кроме того, экспорт: агрокомпании, которые не имели проблем с урожаем, руда, металлы.

- Достаточно ли государство помогло украинскому бизнесу?

- Недостаточно. Я не приверженец каких-то специальных программ, поскольку их сложно качественно задизайнить в такие короткие сроки и на них влияют vested interests ("личные интересы" - термин, описывающий влияние на государственную политику со стороны олигархов, коррупционеров и других заинтересованных лиц. - Ред.). Кроме того, государство очень неэффективно распоряжается деньгами. Даже в США и Европе были огромные злоупотребления. В Украине такие истории заканчиваются потерей половины средств. Но даже если посмотреть на программу 5-7-9, там выдано лишь 15 млрд грн кредитов, причем около 70% - рефинансирование старых долгов. То есть ожидаемого толчка для развития экономики не получилось.

- Чем тогда государство могло помочь?

- Не тормозить все лето с МВФ. Тогда у нас были бы более низкие процентные ставки, банки были бы готовы больше кредитовать. В целом нужно создавать условия для бизнеса - в отличие от этих копеечных программ, это даст эффект на сотни миллиардов.

- Какие финансовые результаты у Dragon Capital в этом году, если смотреть по направлениям бизнеса?

- Хуже, чем в 2019-м, но у нас будет позитивный результат по году, что уже неплохо. Например, по торговле ценными бумагами, мы еще в феврале поняли, что ситуация будет плохой, все продали и ушли в кэш, поэтому ничего не потеряли в марте.

- Что было в вашем портфеле: украинские бумаги или это более широкий набор инвестиций?

- Это широкий набор инвестиций, но фокус на Украине.

- В сегменте прямых инвестиций есть прибыльные компании?

- Да, некоторые закончат год даже лучше, чем 2019-й. Хорошие результаты в IT, e-commerce, коммерческой и жилой недвижимости, рекордные продажи загородной недвижимости, у Нового времени.

- Новое время - в плюс выйдет вся компания?

- Вся - нет. Но та часть бизнеса, которая работает в онлайне - да.

- Вы покупаете финансовые медиа в холдинге Treeum. Зачем?

- Мы пока не комментируем эту тему, поскольку пока только получили разрешение АМКУ, но сделка еще не завершена.

- Недвижимость потеряла свою ценность, как актив за это время?

- Смотря какая. Склады - хорошо, у нас заполняемость близка к 100%, арендные ставки не упали. Торговые центры превзошли ожидания. Изначально мы думали, что ТЦ откроются где-то в июле с посещаемости примерно в 30% от докризисной, на конец года ожидали 60%. Но открылись мы раньше и с посещаемости 50-60% и поднялись до 70-90%. Конверсия и средний чек выросли: если люди приходят в ТЦ, то обязательно что-то покупают. Офисы - в этом году цифры еще неплохие, поскольку там, как правило, длинные контракты, но дальше этот сегмент будет самым слабым. Многие компании перешли на удаленную работу, многие - приостановили планы по расширению.

- Сколько у вас в управлении квадратных метров недвижимости?

- Около 700 000. 330 000 - это склады. Остальное - плюс-минус одинаково у торговых центров и офисов.

- Вы крупнейший рантье в Украине?

- Нет, как минимум, Эпицентр крупнее - у них более миллиона.

- В этом году вы купили два индустриальных парка, что вызывает некоторый диссонанс: Dragon всегда подчеркнуто отстраненно держался от сфер, в которых многое зависит от государства, в то время как индустриальные парки - это история о льготах и преференциях. В чем логика?

- Эти объекты просто называются индустриальными парками, но они не имеют отношения ко льготам - мы на это не претендуем. Бизнес здесь в том, что это в основном складские помещения, но мы не против, чтобы часть площадей использовались под производство. Мы уже ведем переговоры с производителями, они могут арендовать у нас эти площади. Например, некоторым интересно вывести производство за пределы города. А с государством связываться не хочется - это всегда бюрократия и есть риск, что если ты возьмешь что-то у государства, потом за тобой десять лет будут ходить СБУ и прокуратура.

- Сколько прямых инвестиций в портфеле Dragon Capital?

- Мы озвучиваем сумму прямых инвестиций за последние пять лет - это порядка $500 млн.

- Вы говорили, что инвестируете только в бизнес, который дает 30% доходности. В этом году получается выйти на эту цифру?

- Да, за последние 20 лет мы имеем среднюю доходность более 30% годовых и, как правило, таргетируем этот уровень. Что будет в 2020 году - пока рано говорить, итоги подведем в январе-феврале. Но, думаю, будет меньше 30%. Скорее, даже меньше 20%.

- Стартапы вас интересуют?

- Честно говоря, нет. Это очень кропотливая работа, в которой нужно сделать много маленьких инвестиций в надежде, что одна-две из них взлетят. Я, наверное, не настолько люблю рисковать - предпочитаю более крупные, но надежные вложения, с определенным track record.

- Из агро вы ушли полностью после продажи компании Чумак?

- У нас есть Карловский машиностроительный завод в Полтавской области, производитель элеваторного оборудования.

- Но в целом на агро смотрите?

- Так, чтобы инвестировать свои деньги - нет. Но у нас есть серьезная экспертиза в этом сегменте - наш инвестиционно-банковский отдел обслуживает сделки M&A и работает с привлечением финансирования в агросекторе.

- Почему не рассматриваете свои инвестиции?

- С одной стороны, этот сектор в Украине на взлете, но с другой, на этот бизнес очень сложно повлиять. Многое зависит от урожая и погодных условий, от цен на продукцию. Поэтому компании торгуются с низким мультипликатором - максимум 4-5 EBITDA. Это намного меньше, чем в секторах с большей долей добавленной стоимости.

- Почему не сложилось с покупкой Идея Банка?

- В основном, из-за начала кризиса, связанного с COVID. Договор купли-продажи мы заключили в декабре 2019 года, но финальную стоимость акций должны были согласовать после дополнительного pre-closing due diligence. К сожалению, мы так и не договорились с продавцом о финальных цифрах.

- Сейчас смотрите на другие банки? Рассматривали, например, банк Кредит Днепр, недавно купленный Александром Ярославским у Виктора Пинчука?

- Мы больше смотрели на розничные банки. Большой корпоративный портфель в Украине - это рискованное дело. За хороших клиентов идет большая конкуренция, маржа бизнеса низкая. В остальном - выдавать корпоративные кредиты рискованно, поскольку в стране нет верховенства права. Заемщики могут "занести" в суды и правоохранительным органам до 10% суммы кредита и за счет этого просто сказать банку "до свидания".

- Сколько, на ваш взгляд, нужно инвестировать, чтобы создать конкурента Привату и Монобанку?

- У Монобанка три миллиона клиентов, стоимость такого банка - это сотни миллионов долларов. Думаю, инвестиций нужно не меньше нескольких десятков миллионов долларов.

- Dragon Capital передала Киевской школе экономики здание в Киеве. На каких условиях?

- Мы купили это здание на себя, сейчас делаем там ремонт. Все вместе обойдется примерно в $5 млн. Здание - более 4 тыс. кв. м. Мы делаем все это конкретно под КШЕ. Условия: они арендуют его у нас по ставке в несколько раз ниже рыночной, и имеют право выкупить здание по себестоимости в любой момент, заплатив всю сумму сразу или частями.

- Что это для вас - благотворительность или особая инвестиция в образование?

- Украине не хватает людей с хорошим экономическим образованием. Благодаря такой базе Школа сможет, во-первых, не переживать об арендной ставке и о том, что им через какое-то время придется искать новое место, во-вторых, в год они смогут обучать порядка 500 человек на долгосрочных программах и несколько тысяч - на краткосрочных.

- Кого еще поддерживаете на благотворительных началах?

- Есть программа по обучению украинцев в Стенфорде: каждый год туда едут учиться три человека. Потом поддерживаем Центр экономической стратегии, Центр противодействия коррупции, Transparency International, Охматдет в сфере диджитализации процессов. Еще - Украинскую академию лидерства, помогали Украинскому католическому университету построить Коллегиум (место общего проживания и общения студентов, преподавателей и работников университета).

- Сколько тратите на эти программы?

- В этом году получается около $6 млн.

- Такая благотворительная активность не мешает вашему бизнесу, учитывая, что в последнее время многие политики в Украине строят свою риторику на "антисоросовских настроениях" и ваша фамилия в таких случаях обычно идет после Джорджа Сороса через запятую?

- Не думаю, что это мешает бизнесу. Конечно, есть черный пиар, но это вызывает только улыбку. Умные люди все понимают, а мнение неумных - не настолько важно. С другой стороны, рост влияния пророссийских и олигархических сил мотивирует нас помогать правильным начинаниям еще больше, чтобы эти силы не победили в Украине.

- На одном из телеэфиров у Савика Шустера у вас была довольно острая дискуссия с Игорем Коломойским относительно национализации ПриватБанка. Ваш бизнес ощутил какие-то неприятные последствия того разговора?

- Нет.

- Зачем вы на это пошли, учитывая, что вы не имели отношения к тем событиям?

- Меня пригласили на эфир, передачу смотрит большое количество людей - я посчитал, что это хорошая возможность доходчиво объяснить аудитории, какие факты привели к национализации. К сожалению, Коломойский тогда вышел на связь только по телефону, что усложняло разговор, к тому же он не хотел общаться с помощью цифр и пытался запутывать беседу переходом на личности. Вероятно, он сам понимает, что у него нет особых логических аргументов в разговоре с людьми, которые разбираются в теме.

- Чем может закончиться история с ПриватБанком, на ваш взгляд?

- Сложно сказать. Мы видим, что со стороны властей и правоохранительных органов - не только при президенте Зеленском, но и при Порошенко - нет желания как-то компенсировать затраты государства на спасение банка. Власть слишком слаба, чтобы попытаться вернуть эти $5,5 млрд. Надежды только на суды в Великобритании, США, на Кипре и в Израиле.

- В ваших прогнозах присутствует сценарий, при котором ПриватБанк будет возвращен бывшим собственникам?

- Возврат Коломойскому и Боголюбову - нет. Но не исключено, что они добьются некоего компромисса и взаимозачета с государством.

- Какой запас прочности у Коломойского? Дождемся ли мы момента, когда у него закончатся деньги, учитывая всемирный арест их с Боголюбовым активов?

- Здесь у них хватает активов. Они паразитируют на госпредприятиях, например.

- На своей большой пресс-конференции в прошлом году Владимир Зеленский прямо назвал вашу компанию чем-то вроде "иностранного агента" - в негативном смысле этого слова. Как вам работается при этой власти?

- Меня удивило такое внимание ко мне, как собственнику НВ, тем более, что в одном из интервью перед выборами Зеленский говорил, что наоборот хотел бы привлечь в сферу медиа иностранных инвесторов, чтобы снизить роль олигархических СМИ. С тех пор я ничего не слышал об этом вопросе. В целом была одна общая встреча бизнес ассоциаций с Зеленским. Это было в феврале. Тогда мы сказали президенту, что удовлетворены тем, что происходит в стране, и он произвел впечатление человека, способного слушать бизнес. После этого контактов больше не было. И действия президента в плане назначений пошли вразрез с его предвыборными обещаниями и видением бизнеса.

Тем не менее, бизнес благодарен президенту и правительству за принятое решение, не объявлять локдаун в декабре, поскольку это самый активный месяц по розничным продажам, и ущерб для малого и среднего бизнеса был бы максимальным. Мы рекомендовали такой сценарий и рады, что президент прислушался ко мнению бизнеса.

- После отставки главы НБУ Якова Смолия вы заявили, что приостанавливаете инвестиции в Украине, но фактически возобновили их через небольшой промежуток времени. Увидели что-то хорошее в действиях властей?

- Мы приостановили инвестиции до момента, пока не поймем, что будет с монетарной политикой НБУ после смены менеджмента. Был риск, что она изменится в сторону финансирования бюджета и девальвации гривни. Этого не произошло.

- Это заслуга нового менеджмента, который остается независимым или пока ситуация держится из-за угрозы полностью потерять поддержку МВФ?

- У нового главы НБУ Кирилла Шевченко хорошая репутация, бизнес и банки довольны политикой и коммуникацией Нацбанка.

- Почему независимость Нацбанка важна даже во времена кризиса?

- Если НБУ не печатает деньги, это мотивирует правительство вести себя дисциплинировано и не раздувать расходы. И главное - проводить реформы.

- Какие ваши ожидания по курсу гривни в 2021 году?

- Благодаря высоким ценам на наш экспорт, профициту текущего счета и возобновившемуся интересу иностранных инвесторов к нашим ОВГЗ мы ожидаем средний курс в 2021-м на уровне 27,2 грн/$, а в конце года - 28 грн/$. В первом полугодии курс может укрепиться больше - до 26 грн/$. Мы не ожидаем, что НБУ позволит курсу укрепиться более чем на 10%. Это бы навредило экономическому росту.

- Какие риски для экономики вы видите в следующем году?

- Фискальный риск. Дефицит бюджета надо снижать. В этом году 7,5% дефицита никак не будут достигнуты, мы ожидаем, что получится не больше 5-5,5% ВВП. Больше профинансировать не выйдет, поэтому придется сократить расходы - как минимум, на 60 млрд грн. В 2021-м правительству нужно привлечь порядка $20 млрд финансирования: чтобы рефинансировать старые долги и покрыть все еще огромный дефицит бюджета в 230-240 млрд грн. Это очень много денег. Без МВФ и других внешних кредиторов найти их невозможно. Значит, придется быть дисциплинированными, снижать расходы и дефицит, а также делать реформы.

- Какой запас прочности у этой конструкции? Сколько времени есть на переговоры с тем же МВФ?

- В следующем году довольно сложным будет период с сентября по декабрь, поэтому к тому моменту нужно будет договориться с МВФ. Если первое полугодие мы еще сможем "пропетлять" то во втором без МВФ придется либо делать существенный секвестр бюджета, либо печатать деньги. Но тогда нас сразу же ждет резкая девальвация и инфляция.

- Есть ли риски вне экономики?

- Олигархи. Коломойский, Медведчук. Первому интересен хаос, поскольку он фактически невыездной из страны из-за расследования в США. Второй финансируется из России. Оба могут добавить больших проблем.
 

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17.12 Рада в январе из-за «локдауна» будет работать в пленарном режиме только 25-29 числа - постановление

17.12 С начала года в реестр коррупционеров попали более 4,4 тыс. человек

17.12 Обновление правительства. Сложится ли у Зеленского кадровый пасьянс с Коломойским

16.12 Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о действиях РФ в оккупированном Крыму

16.12 В ЕС разочарованы, что Рада не вернула конкурсный отбор на госслужбу

16.12 Европарламент сделал соблюдения верховенства права условием доступа к деньгам ЕС

16.12 Пять партий прошли бы в Раду, если б выборы состоялись в ближайшее время - опрос

16.12 Уровень доверия к Разумкову впервые превысил доверие к Зеленскому – опрос

16.12 Аграрное министерство в Украине будет восстановлено в начале 2021 года - премьер

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11:51 Евросоюз разрешил Google поглотить за $2,1 млрд компанию Fitbit, но есть нюансы

08:55 Стоимость батарей для электромобилей впервые упала ниже $100 за квт/ч

08:07 Американские учёные cоздали самые точные атомные часы

17.12 Представлен игровой мини-ноутбук OneGx1 Pro на чипе Intel Tiger Lake, который напоминает портативную консоль

17.12 Microsoft представила менеджер паролей с поддержкой Edge, Google Chrome и приложений iOS и Android

17.12 Google купила компанию Neverware, чтобы превращать старые ПК и Mac в хромбуки

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

17.12 Toyota готовит электрокар, который можно будет зарядить за 10 минут

16.12 Huawei выпустила замену Android. Она уже доступна для смартфонов Huawei Mate 30 и P40

16.12 Служба облачных игр Amazon Luna теперь доступна на Android

16.12 Появились подробности о первом электрокаре Subaru

16.12 Volkswagen решил судьбу Lamborghini и Ducati

16.12 SpaceX хочет привлечь новые инвестиции и увеличить капитализацию вдвое, до $92 млрд

15.12 Maserati представила обновленные Ghibli, Quattroporte и Levante

15.12 Microsoft, Nintendo и Sony договорились о принципах создания безопасной среды для игроков

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17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

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05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

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