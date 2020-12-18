Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Потребнастроения украинцев в ноябре выросли до 65,7 - исследование
23:22 17.12.2020 |
Индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев, после снижения в ноябре на 9,2 пункта, в декабре вырос на 3,3 п. - до 65,7 п. по 200-бальной шкале, свидетельствует исследование агентства Info Sapiens.
"В ноябре-2020 потребительские настроения небольшой степенью улучшились. Возможные причины такого улучшения - это рост занятости и деловой активности в октябре, ослабление девальвационных ожиданий. Наибольший прирост показал индекс целесообразности совершать крупные покупки, который вернулся на уровень июля-сентября после падения в октябре", - сообщается на сайте агентства в четверг.
Согласно исследованию, в ноябре индекс текущего положения (ИТС) вырос на 7,1 п. - до 62 п., в частности, индекс текущего личного материального положения вырос на 4 п. (до 50,9 п.), а индекс целесообразности крупных покупок - на 10,2 п. (до 73,2 п.).
В то же время индекс экономических ожиданий (ИЭО) за прошлый месяц вырос на 0,8 п. - до 68,2 п., в том числе индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 3,4 п. (до 76,5 п.), индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года - на 2,2 п. (до 55 п.), в то время как индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет сократился на 3,1 п. (73,2 п.).
В отчете Info Sapiens указывается, что в ноябре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос (ухудшился - ИФ) на 0,6 п. - до 147,6 п., а индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,1 п. - до 187,4 п.
Вместе с тем ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев улучшился - индекс девальвационных ожиданий сократился на 5,8 п. - до 154,8 п.
Как сообщалось, потребнастроения украинцев в 2019 году резко выросли в первые месяцы после президентских выборов: за второй-третий квартал они подскочили с 65,3 до 97,5 пункта. Однако в последующие два месяца было зафиксировано их снижение до 91,7 пункта, и лишь декабрь несколько улучшил показатели.
В январе 2020 года потребнастроения ухудшились до 89 пунктов, в феврале - до 81,9 пунктов (к уровню мая-2019), в марте - до 73 п., в апреле - до 66,2 п., после чего возросли в мае - до 76,3 п. и вновь снизились в июне - до 65,1 п. После роста в июле на 1,7 пункта, в августе они улучшились на 1,8 п., а в сентябре - на 3,1 п., после чего в октябре ухудшились на на 9,2 п.
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