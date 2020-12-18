Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Украина подписала соглашение с МБРР о займе $100 млн на проект «Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение»
23:11 17.12.2020 |
Украина подписала соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о привлечении $100 млн для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, возобновление и возрождение".
Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в четверг, 17 декабря, было подписано соглашение о займе между Украиной в лице вице-премьер-министра Алексея Резникова и МБРР в лице в.и.о. Регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бахер Эль-Хифнави.
"В центре этого проекта, как и в будущей Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей - люди. Создание комфортных условий для граждан, создание рабочих мест - это приоритеты. Наше министерство - для людей и о людях", - подчеркнул Резников.
Так, проектом предусмотрено проведение капитального ремонта около 183 км автомобильных дорог в Луганской области, которые являются ключевыми транспортными коридорами в регионе, и привлечение инвестиций для восстановления сельского хозяйства через реализацию отдельных сельскохозяйственных субпроектов, направленных на решение последствий вооруженной агрессии РФ для сельскохозяйственной отрасли на территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины.
Отмечается, что кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет - льготные.
"В ближайшее время будет подписано соглашение между Минфином и Минреинтеграции по использованию этих средств", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось, 2 сентября Кабинет министров Украины согласовал привлечение займа в размере $100 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" (3В) и уполномочил вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова подписать с МБРР Соглашение.
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