Зеленский отложил создание прозрачной системы для концессий

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О концессии", которыми введение электронной торговой системы для проведения концессионных конкурсов отсрочено с 1 октября 2020 года до 1 сентября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, отсрочка необходима для создания электронной системы и надлежащей подготовки к ее внедрению.

"Проектирование, разработка, тестирование и внедрение этой электронной системы требует значительных временных и финансовых ресурсов, а в условиях ограниченности бюджетных средств возникает необходимость привлечения внебюджетного финансирования, существенным препятствием для чего стала эпидемия коронавирусной болезни COVID-19", - пояснили в пресс-службе президента.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 2 декабря.

Согласно пояснительной записке, законом "О концессии" предусмотрено создание электронной торговой системы (ЭТС), которая обеспечивала бы возможность создания, размещения, публикации и обмена информацией и документами в электронном виде, проведение концессионного конкурса и конкурентного диалога, а также публикацию документов в процедуре прямых переговоров в концессионных отношениях.

Однако Кабмин констатирует, что такая система не создана, поскольку в госбюджете не были предусмотрены соответствующие расходы, а привлечь донорскую помощь для ее разработки якобы не удалось из-за пандемии коронавируса.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады указывало, что отдельные положения закона "О концессии" могут быть реализованы исключительно через ЭТС. В частности, концессиедатель в любом случае в течение пяти рабочих дней после заключения концессионного договора обязан публиковать в ЭТС конкурсную документацию, изменения в нее, заявки претендентов на участие в предварительном отборе, решения и выводы по допущению/недопущению претендентов к участию в конкурсе. При этом не обнародование такой информации может рассматриваться как нарушение принципа открытости при выборе концессионера.