Шмыгаль прогнозирует прибытие миссии МВФ в феврале-марте 2021

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что миссия Международного валютного фонда может прибыть в страну в феврале-марте 2021 года.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе онлайн-дискуссии, организованной изданием НВ ("Новое время"), передают Українськi Новини.

"Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то думаю, что в феврале-марте месяце. Это прогнозы, которые мы обсуждаем с МВФ", - сказал Шмыгаль, отвечая на вопрос о прибытии миссии МВФ.

Он добавил, что миссия прибудет в феврале-марте, если не будет "сюрпризов".

Как сообщали Українськi Новини, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что даты пребывания миссии Международного валютного фонда в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят МВФ.

Он отметил, что сейчас с МВФ обсуждают три блока вопросов: первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине, второй - проекта бюджета Украины на 2021 год и третий - работы самого Национального банка.

Также Денис Шмыгаль сообщил, что Украина выполнила 4 из 10 требований МВФ для следующего транша.