Еврокомиссия внесла Украину в список наблюдения за подделками и пиратством

Украина попала в список Европейской комиссии наблюдения за подделками и пиратством, который включает веб-сайты и физические рынки вне ЕС, которые участвуют в фальсификациях и пиратстве, способствуют им или пользуются ими.

Как передает Укринформ, соответствующий документ обнародован на сайте ЕК.

"Это второй Список наблюдения за фальсификациями и пиратством, который включает веб-сайты и физические рынки вне ЕС, которые участвуют в фальсификациях и пиратстве, способствуют им или пользуются ими. Эта деятельность подрывает права интеллектуальной собственности компаний и создателей ЕС, вредит бизнесу и рабочим местам ЕС и угрожает здоровью и безопасности потребителей", - отмечают в Еврокомиссии.

Список наблюдения состоит из четырех направлений: веб-сайты, которые предлагают защищенное авторским правом содержание, платформы электронной коммерции, интернет-аптеки и физические рынки. Отмечается, что Список подделок и фальсификаций Еврокомиссия формирует на основании данных, предоставленных рабочими группами, которые работают в странах Андского сообщества (Колумбия, Перу и Эквадор), Центральной Америки, Канаде, Китае, Гонконге (Китай), Южной Корее, Тайване, Таиланде, Турции, Украине и США.

Украина присутствует в нескольких разделах документа.

Так, Украина упоминается в контексте веб-сайта потокового вещания Seasonvar.ru, который попал в список Европейской комиссии. Сайт, имеющий вероятно российское происхождение, подозревается в незаконном распространении аудиоконтента, который защищен авторским правом. При этом, в исследуемом периоде - в июне 2020 года, 33,4% посетителей этого сайта были из Украины.

Кроме того, Украина отмечается в контексте сайта Rezka.ag, который осуществляет незаконную трансляцию 22500 фильмов, 5500 сериалов, а также мультфильмов и аниме. Только в июне 2020 года сайт посетило 46,13 млн пользователей, из них 53,27% - из Украины.

Также Украина упоминается в контексте сайта Bookfi.net (зеркальные сайты - booksee.org, bookre.org или bookzz.org). Это онлайн-библиотека, которая предоставляет доступ к более 2,2 миллиона несанкционированных копий книг. По заключению Еврокомиссии, сайт администрируется из России либо Украины.

В Список Еврокомиссии также попали украинские торговые онлайн-площадки Prom.ua и Bigl.ua. Как утверждают в Еврокомиссии, эти торговые площадки, предоставляющие свои площади для малого и среднего бизнеса, а также для потребителей в Украине, якобы продают высокий объем контрафактных товаров по следующим товарным категориям: автомобильные и моторные запасные детали, одежда, обувь и аксессуары, техника и электроника, материалы для ремонта, красоты и здоровья, спорта, товары для досуга и книги.

В список Еврокомиссии также включены четыре украинских рынка - "Троещина" в Киеве, "7-й километр" в Одессе, "Барабашово" в Харькове и Хмельницкий вещевой рынок. Отмечается, что на этих рынках продается большое количество поддельных товаров. Кроме того, сообщается, что администраторы рынка неохотно сотрудничают с правовладельцами и удовлетворяют их запросы. Кроме того, в этом контексте упоминаются слишком мягкие санкции и уголовная ответственность за подделку, предусмотренные в национальном законодательстве, которые не сдерживают нарушителей.