Германия выделила Украине 250 млн евро

Кабинет министров и правительство Германии подписали соглашение о финансовом сотрудничестве, в рамках которого Украина получит 214,6 млн евро льготных кредитов и 40 млн евро грантов на проекты по энергоэффективности украинских городов и поддержку малого бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Кредиты предоставлены на 30 лет, включая 10 лет льготного периода. Процентная ставка 2% годовых, комиссия по обязательствам - 0,25% годовых, говорится в сообщении.

Кредитные средства будут использованы в рамках проектов, согласованных Украиной и Германией в период 2011-2019 годов.

Речь идет о проектах в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в объединенную европейскую энергосистему), поддержки малого и среднего предпринимательства, повышения энергоэффективности школ и детских садиков, реконструкции коммунальной инфраструктуры в регионах.

Грантовые средства предназначаются на улучшение системы профессионального образования и развитие местного самоуправления.

Для того, чтобы Украина начала распоряжаться выделенными средствами, Верховная Рада должна ратифицировать подписанное соглашение.