Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Германия выделила Украине 250 млн евро
17:43 17.12.2020 |
Кабинет министров и правительство Германии подписали соглашение о финансовом сотрудничестве, в рамках которого Украина получит 214,6 млн евро льготных кредитов и 40 млн евро грантов на проекты по энергоэффективности украинских городов и поддержку малого бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Кредиты предоставлены на 30 лет, включая 10 лет льготного периода. Процентная ставка 2% годовых, комиссия по обязательствам - 0,25% годовых, говорится в сообщении.
Кредитные средства будут использованы в рамках проектов, согласованных Украиной и Германией в период 2011-2019 годов.
Речь идет о проектах в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в объединенную европейскую энергосистему), поддержки малого и среднего предпринимательства, повышения энергоэффективности школ и детских садиков, реконструкции коммунальной инфраструктуры в регионах.
Грантовые средства предназначаются на улучшение системы профессионального образования и развитие местного самоуправления.
Для того, чтобы Украина начала распоряжаться выделенными средствами, Верховная Рада должна ратифицировать подписанное соглашение.
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