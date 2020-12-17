Декларации по правилам ЕС: Кабмин одобрил изменения в Таможенный кодекс

Кабинет Министров одобрил изменения в Таможенный кодекс относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары различных подпозиций.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кабинет Министров одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные товарные подпозиции согласно УКТ ВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза» и передал его на рассмотрение парламента.

Подготовленные Минфином и Гостаможслужбой изменения обусловлены необходимостью имплементации в национальное законодательство положений Таможенного кодекса Европейского Союза в соответствии с Соглашением об ассоциации в части положений относительно процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные товарные подпозиции согласно УКТ ВЭД в пределах одной товарной позиции УКТ ВЭД.

Изменениями предлагается изложить в новой редакции статью 267 и дополнить статью 280 Таможенного кодекса Украины следующими положениями Таможенного кодекса ЕС: упрощенное декларирование партии товаров, которые классифицируются в различных товарных подпозициях согласно УКТ ВЭД (на уровне первых шести знаков) по одному коду согласно УКТ ВЭД, при условии, что этому коду соответствует наибольшая ставка пошлины с товарной подпозиции УКТ ВЭД. Также предлагается распространить упрощенное декларирование партии товаров, которые классифицируются в различных товарных подпозициях УКТ ВЭД, на экспорт товаров и порядок перерасчета специфической ставки пошлины в адвалорную для взимания пошлины по наибольшей ставке с товарной подпозиции УКТ ВЭД в пределах одной товарной позиции.