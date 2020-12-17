Украина ратифицировала поправки к Конвенции об избежании двойного налогообложения с Австрией

Верховная Рада приняла Закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Республики Австрия об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений от налогов на доходы и имущество" (№0073).

Как передает корреспондент Укринформа, закон поддержали 320 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что документ подготовлен с целью завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Австрии об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество, заключенного 15 июня 2020 года в Киеве.

Уточняется, что применение правил международного договора как части национального законодательства Украины возможно лишь при условии предоставления Верховной Радой согласия на обязательность такого договора.

Так, от этого закона зависит вступление в силу протокола и возможность применения установленных им норм.

Протоколом вносятся изменения в действующую конвенцию, в частности: увеличивается общая ставка налогообложения дивидендов с 10% до 15%; увеличивается общая ставка налогообложения процентов с 2% до 5%; увеличивается ставка налогообложения роялти, выплачиваемых за пользование любым авторским правом на научную работу, патент, торговую марку, дизайн или модель, план, секретную формулу или процесс, или за информацию, касающуюся промышленного, коммерческого или научного опыта, с 0% до 5%.

Также увеличивается ставка налогообложения роялти за пользование авторским правом на литературные произведения или произведения искусства, включая кинематографические фильмы и фильмы или пленки для радио и телевидения, с 5% до 10%; принимается новая редакция статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей компетентных органов договаривающихся государств по обмену налоговой информацией.

Конвенция дополняется статьей «Право на получение выгод», которая ограничивает возможности применения льготных положений конвенции, если основной целью является получение таких льгот.