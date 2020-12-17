В Украине продлили на год эксперимент с интернет-разрешениями на грузовые перевозки

Кабинет Министров продлил до 31 декабря 2021 года срок внедрения экспериментального проекта относительно заказа бланков разрешений на перевозки грузов в международном сообщении через Транспортный портал электронных услуг.

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее постановление принято на заседании 16 декабря.

В пояснительной записке к документу говорится, что необходимость продления проекта возникла в связи с ограничительными мерами, введенными для предотвращения распространения коронавирусной болезни, которые повлияли на возможность реализации эксперимента по заказу разрешений на грузовые перевозки через интернет.

Планировалось, что проект будет реализован до 31 декабря 2020 года.

Как сообщал Укринформ, Кабмин 3 июня внедрил экспериментальный проект относительно заказа бланков разрешений на поездку по территориям иностранных государств при перевозке грузов автомобильным транспортом в международном сообщении через Транспортный портал электронных услуг.

Этот портал заработал в Украине с 27 декабря 2019 года.