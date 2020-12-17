Финансовые новости
- |
- 17.12.20
- |
- 00:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине продлили на год эксперимент с интернет-разрешениями на грузовые перевозки
23:21 16.12.2020 |
Кабинет Министров продлил до 31 декабря 2021 года срок внедрения экспериментального проекта относительно заказа бланков разрешений на перевозки грузов в международном сообщении через Транспортный портал электронных услуг.
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее постановление принято на заседании 16 декабря.
В пояснительной записке к документу говорится, что необходимость продления проекта возникла в связи с ограничительными мерами, введенными для предотвращения распространения коронавирусной болезни, которые повлияли на возможность реализации эксперимента по заказу разрешений на грузовые перевозки через интернет.
Планировалось, что проект будет реализован до 31 декабря 2020 года.
Как сообщал Укринформ, Кабмин 3 июня внедрил экспериментальный проект относительно заказа бланков разрешений на поездку по территориям иностранных государств при перевозке грузов автомобильным транспортом в международном сообщении через Транспортный портал электронных услуг.
Этот портал заработал в Украине с 27 декабря 2019 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Генассамблея ООН приняла усиленную резолюцию о действиях РФ в оккупированном Крыму
|Кадровые качели: Зачем публично поссорились Зеленский и Разумков
|Индекс инвестпривлекательности Украины беспрецедентно снизился до уровня 2013г - опрос
|Бюджет-2021 принят. Чем Зеленский расплатился с партией Тимошенко и остальными
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина ратифицировала поправки к Конвенции об избежании двойного налогообложения с Австрией
|В Украине продлили на год эксперимент с интернет-разрешениями на грузовые перевозки
|Единоразовая помощь для ФЛП: прием заявок продлили до конца года
|Правительство Украины усовершенствовало порядок предоставления субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг
|Крупные сети 16 декабря снизили цены на автогаз
|Украина выходит из международных договоров в энергетической сфере, заключенных в рамках СНГ
|В Раде предлагают продлить полномочия НКРЭКУ по ограничению импорта электроэнергии из РФ и Беларуси до конца 2021 года
Это интересно
|Специалисты Gartner прогнозируют, что к 2023 году платежи через транспортные средства достигнут 1 млрд долларов
|Лувр продает свидание с Джокондой
|Microsoft дала родителям власть блокировки Xbox прямо со смартфона
|У концерна Hyundai Motor появился новый глобальный бренд
|Mercedes-Benz и BMW объявили перемирие и даже прорекламировали друг друга
|SpaceX в седьмой раз запустила одну и ту же многоразовую ракету
|Google и Apple решили запретить технологию обмена данными о местоположении пользователей