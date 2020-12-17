Единоразовая помощь для ФЛП: прием заявок продлили до конца года

Подача заявок на программу "Помощь работникам и ФЛП - 8000 грн" продлена до конца 2020 года.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На этой неделе начали свою работу программы по поддержке украинских граждан и бизнеса, деятельность которых, возможно, будет приостановлена ​​вследствие усиленного карантина в январе. Уже с понедельника приложение ДІЯ начало принимать заявки для получения единовременного пособия в размере 8000 гривень. На сегодняшний день поступило более 140 тысяч заявок. Чтобы соответствующей программой могло воспользоваться максимальное количество украинцев, а это примерно 1 млн работников, было принято решение продлить срок приема заявлений на получение 8000 грн до 31 декабря 2020 года ", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что через региональные отделения налоговой службы продолжает работать и программа по компенсации ЕСВ.

"А через Государственный центр занятости работает программа компенсации бизнеса по частичной занятости. Мы сделали подачу всех документов и заявок максимально простой", - сказал Шмыгаль.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада Украины 4 декабря 2020 г. приняла три закона для поддержки бизнеса в период карантина из-за эпидемии COVID-19. Президент Украины подписал законы 7 декабря.