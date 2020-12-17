Правительство Украины усовершенствовало порядок предоставления субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг

Кабинет министров Украины предоставил возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня на заседании правительства усовершенствован порядок предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

Также предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности путем наследования, и лицам, не имеющим доходов и в соответствии с законодательством освобожденным от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (в настоящее время жилищная субсидия им может назначаться только по решению комиссии).

Кроме того, расширен перечень каналов информационного взаимодействия между АО "Ощадбанк" и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров, а также установлен порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.