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Аграрное министерство в Украине будет восстановлено в начале 2021 года - премьер
16:46 16.12.2020 |
Аграрное министерство будет восстановлено в начале 2021 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"В начале следующего года можно ожидать создания полноценного Аграрного министерства", - сказал он, открывая заседание правительства в среду.
"В ближайшее время планируются новые назначения в министерства (...) Вместе с депутатским корпусом идут дискуссии относительно назначения руководителя Аграрного министерства", - добавил премьер.
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