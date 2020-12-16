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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Выплаты карантинных 8 тысяч гривен начнутся 21 декабря

13:25 16.12.2020 |

Экономика

 

Выплаты 8 тысяч гривен компенсации за карантин ФОПам и наемным работникам начнутся 21 декабря 2020 года. Чтобы получить деньги в этом году, необходимо зарегистрироваться до этой даты.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. По 8 тысяч гривен подача документов до 31 декабря, есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, то средства получит до конца года. Кто обратится после 21-го - уже в новом году", - сказал министр.

Напомним, срок подачи заявок на выплаты ФОПам и наемным работникам по 8 тысяч гривен компенсации за карантин продлили с 21 до 31 декабря. Компенсацию могут получить те, чей основной вид деятельности попал в перечень КВЭД, который утвердил Кабмин.

Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина.

Первая программа - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов, которые пострадали от карантина. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря.

Вторая программа - это единовременная материальная помощь юридическим лицам, которые используют труд наемных работников и основной ВЭД которых не входит в перечень основных ВЭД, в отношении которых осуществляются ограничительные противоэпидемические мероприятия. Заявки подают в центры занятости до 21 декабря.

Третья программа - компенсация субъектам хозяйствования уплаченного в 2020 году Единого социального взноса (ЕСВ). Размер единовременной компенсации рассчитывается как среднее значение уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. Выплачиваются согласно перечню ОКВЭД, утвержденного Кабмином. Заявки необходимо подавать в Государственную налоговую службу до 21 декабря.
По материалам: РБК-Украина
 

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