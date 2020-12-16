Украинский экспорт товаров в этом году уменьшился на 3,5%, импорт - на 10,8%

Украина в январе-ноябре 2020 года экспортировала товаров на $44,3 млрд, или на 3,5% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года и импортировала товаров на $48,4 млрд, или на 10,8% меньше.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

"За 11 месяцев текущего года в Украине импортировали товаров на более чем $48,4 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на $5,9 млрд, или на 10,8%). Экспортировали из Украины на $44,3 млрд (уменьшение экспорта составило $1,6 млрд, или 3,5%). Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $4 млрд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай - $7,4 млрд, Германия - $4,6 млрд и Россия - $4,1 млрд. Экспортировали из Украины всего в Китай - на $6.3 млрд, Польши - на $3 млрд, России - $2.5 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся: зерновые - на $8,5 млрд, черные металлы - на $7 млрд, жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5,2 млрд. Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров: топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $7,2 млрд, реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $5,4 млрд и средства наземного транспорта - $4,9 млрд.

Как сообщал Укринформ, экспорт товаров из Украины за 2019 год увеличился по сравнению с 2018 годом на 6,4% и составил 46,1 млрд долл. США, импорт товаров в Украину в прошлом году вырос на 7,1% и составил 60,1 млрд долларов.