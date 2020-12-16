Финансовые новости
- |
- 16.12.20
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинский экспорт товаров в этом году уменьшился на 3,5%, импорт - на 10,8%
22:39 15.12.2020 |
Украина в январе-ноябре 2020 года экспортировала товаров на $44,3 млрд, или на 3,5% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года и импортировала товаров на $48,4 млрд, или на 10,8% меньше.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
"За 11 месяцев текущего года в Украине импортировали товаров на более чем $48,4 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на $5,9 млрд, или на 10,8%). Экспортировали из Украины на $44,3 млрд (уменьшение экспорта составило $1,6 млрд, или 3,5%). Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $4 млрд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай - $7,4 млрд, Германия - $4,6 млрд и Россия - $4,1 млрд. Экспортировали из Украины всего в Китай - на $6.3 млрд, Польши - на $3 млрд, России - $2.5 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся: зерновые - на $8,5 млрд, черные металлы - на $7 млрд, жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5,2 млрд. Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров: топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $7,2 млрд, реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $5,4 млрд и средства наземного транспорта - $4,9 млрд.
Как сообщал Укринформ, экспорт товаров из Украины за 2019 год увеличился по сравнению с 2018 годом на 6,4% и составил 46,1 млрд долл. США, импорт товаров в Украину в прошлом году вырос на 7,1% и составил 60,1 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАПК раскритиковало принятый для возобновления его работы закон
|Антикоррупционеры против Зеленского. Без посадок, но очень громко
|Рада поддержала госбюджет-2021 в целом
|Кабмин обнародовал перечень видов деятельности для получения компенсаций во время локдауна
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НАПК раскритиковало принятый для возобновления его работы закон
|Вывоз газа из Украины в декабре превысил его поступление, – Оператор ГТС
|Украинский экспорт товаров в этом году уменьшился на 3,5%, импорт - на 10,8%
|Из металлургической продукции в Украине увеличилось только производство чугуна
|ICU оценила нехватку средств для финансирования бюджетных расходов в 100 миллиардов
|Рада поддержала госбюджет-2021 в целом
Это интересно
|SpaceX в седьмой раз запустила одну и ту же многоразовую ракету
|Google и Apple решили запретить технологию обмена данными о местоположении пользователей
|Lamborghini и Bugatti сохранят ДВС «как можно дольше»
|Microsoft завершила разработку совершенно новой Windows 10
|Спрос на дорогие электромобили падает, Tesla приостановит производство Model S и Model X
|Предупреждение для аллергиков: чем может быть опасна прививка от COVID-19
|Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены