Из металлургической продукции в Украине увеличилось только производство чугуна

За январь-ноябрь 2020 года производство чугуна в Украине увеличилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 18,59 млн тонн; производство других видов металлургической продукции сократилось.

Как передает Укринформ, об этом сообщает объединение предприятий «Укрметаллургпром».

По данным ОП «Укрметаллургпром», за 11 месяцев 2020 года в Украине было произведено 18,59 млн тонн чугуна (на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года); 18,71 млн тонн стали (на 3,0% меньше); 16,72 млн тонн металлопроката (на 0,4% меньше).

Обеспечение предприятий железорудным сырьем (ЖРС) за 11 месяцев 2020 года осуществлялось в соответствии с потребностью металлургического производства. Импорта ЖРС не было. Экспорт железорудного сырья за 11 месяцев 2020 года составил 41,84 млн тонн (на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года).

За январь-ноябрь 2020 года на украинские коксохимические предприятия было поставлено ​​12,09 млн тонн угля для коксования (на 5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), из которых 3,30 млн тонн - украинского происхождения и 8,79 млн тонн - импортного. Общий объем кокса, который закупили украинские металлурги в январе-ноябре 2020 года, составляет 7,44 млн тонн (на 9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года): 7,32 млн тонн украинского происхождения; 0,12 млн тонн - импортного.

Также за 11 месяцев 2020 года были заготовлены 2,64 млн тонн металлолома (на 7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года). Экспорт металлолома в январе-ноябре 2020 года составил 33 тыс. тонн (на 20% меньше).

За январь-ноябрь 2020 года отечественная металлургия использовала около 1,71 млрд кубометров природного газа (на 3% больше, чем за аналогичный период 2019 года) и около 10,09 млрд кВт-час. электроэнергии (на 2% меньше).

Как сообщал Укринформ, по данным ОП «Укрметаллургпром», за 2019 год в Украине было произведено 20,06 млн тонн чугуна (на 2,4% меньше, чем за 2018 год) 20,85 млн тонн стали (на 1,2% меньше); 18,20 млн тонн проката (на 0,9% меньше).