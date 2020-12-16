ICU оценила нехватку средств для финансирования бюджетных расходов в 100 миллиардов

Инвестиционная группа ICU оценивает финансирование дефицита государственного бюджета в 2020 году в объеме 200 млрд грн против запланированных 298,4 млрд грн, сообщил старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович в ходе онлайн-конференции во вторник.

"Есть проблема с привлечением финансирования. За 11 месяцев дефицит бюджета составил 117 млрд грн, а не до 200 млрд, которые могли бы быть. Именно из-за плохого исполнения расходов бюджета", – сказал аналитик.

По его словам, планируемый дефицит 2020 года не выполняется, в частности, здравоохранение и экономическая деятельность были профинансированы лишь на 60%, что связано с ограниченностью официального финансирования.

Как отметил Котович, проблема финансирования обусловлена тем, что при расчете бюджета планировались большие заимствования, в частности от международных финансовых организаций, которые не реализовались в связи с задержкой пересмотра программы МВФ и последующего транша.

В ICU ожидают, что заимствования в 2021 году также будут меньше запланированных 246,6 млрд грн, но немного больше чем в 2020 году, что повлияет на размер дефицита, который, по прогнозам инвестгруппы составит 4,5% ВВП.

Как сообщалось, госбюджет на 2020 год предусматривает дефицит на уровне 7,5% ВВП, а проект госбюджета на 2021-й построен исходя из дефицита в 5,5% ВВП.