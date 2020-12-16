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Средняя зарплата за октябрь - 10,8 тысячи
17:48 15.12.2020 |
Пенсионный фонд Украины утвердил средний показатель заработной платы за октябрь в сумме 10 887 гривень 46 копеек.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте ПФУ.
"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за октябрь 2020 года в сумме 10 887 гривень 46 копеек", - говорится в сообщении.
Пенсионный фонд Украины утвердил средний показатель заработной платы за октябрь в сумме 10 887 гривень 46 копеек.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте ПФУ.
"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за октябрь 2020 года в сумме 10 887 гривень 46 копеек", - говорится в сообщении.
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