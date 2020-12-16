Средняя зарплата за октябрь - 10,8 тысячи

Пенсионный фонд Украины утвердил средний показатель заработной платы за октябрь в сумме 10 887 гривень 46 копеек.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте ПФУ.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за октябрь 2020 года в сумме 10 887 гривень 46 копеек", - говорится в сообщении.

Пенсионный фонд Украины утвердил средний показатель заработной платы за октябрь в сумме 10 887 гривень 46 копеек.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте ПФУ.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, из которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за октябрь 2020 года в сумме 10 887 гривень 46 копеек", - говорится в сообщении.