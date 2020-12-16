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В Украине зарегистрировали четырех новых операторов почтовой связи
17:38 15.12.2020 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) внесла в единый госреестр операторов почтовой связи четырех новых операторов - три компании и одного частного предпринимателя.
Как передает корреспондент Укринформ, соответствующее решение было принято 15 декабря на заседании НКРСИ.
Так, оператором почтовой связи зарегистрировано ООО «КСД Одесса» - для оказания услуг по приему почтовых отправлений; обработке почтовых отправлений; перевозке почтовых отправлений; доставке (вручению) почтовых отправлений. Компания намерена осуществлять деятельность на территории всей Украины, кроме аннексированных территорий и зоны проведения ООС.
Также, в Реестр внесено ООО «ОЛДЕЙ ЛОГИСТИК». Компания будет предоставлять услуги по приему, обработке, перевозке, доставке, вручению почтовых отправлений на территории Украины, кроме территории, признанной временно оккупированной в соответствии с законодательством и территории, на которой временно не осуществляют свои полномочия органы государственной власти Украины.
В реестр внесена информация об ООО «ДЕНКА ЛОДЖИСТИКС», которая кроме услуг по приему, обработке, перевозке, доставке, вручению почтовых отправлений, собирается также выполнять поручения пользователей по почтовым переводам и банковским операциям. Деятельность компании будет осуществляться на территории Украины, кроме населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
Также, оператором почтовой связи зарегистрирован предприниматель Абрамович А.П., который намерен осуществлять прием, обработку, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений; а также выполнять поручения пользователей по почтовым переводам на территории Ривненской, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Киевской, Одесской, Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областей.
На сегодняшний день в Единый государственный реестр операторов почтовой связи внесена информация о 89 потовых операторах, подавляющее большинство из которых это компании - юридические лица, а 15 - это частные предприниматели. Первого предпринимателя в качестве оператора почтовой связи НАКРЗИ зарегистрировала в 2017 году.
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