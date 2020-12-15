Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс для принятия госбюджета на 2020 год

Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс для принятия госбюджета на 2021 год.

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4100-д в целом как закона с технико-юридическими правками проголосовали 311 народных депутатов.

Перед голосованием депутаты поддержали ряд поправок, которые парламентский Комитет по вопросам бюджета просил отклонить, а также не поддержали ряд учтенных в законопроекте поправок.

В том числе депутаты поддержали направление в 2021 году 13,44% акцизного налога на топливо в бюджеты местного самоуправления, а также ряд поправок депутата Михаила Радуцкого о введении среднесрочных обязательств в сфере здравоохранения, расходы по которым должны быть отдельно прописаны в госбюджете.

В связи с этим после голосования за этот законопроект был объявлен перерыв для проведения срочного заседания бюджетного комитета.

Как указано в пояснительной записке, законопроект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

В частности, изменения в Бюджетный кодекс призваны урегулировать функционирование бюджетной системы Украины для осуществления полномочий органами местного самоуправления на новой территориальной основе.

Также предусмотрено введение на постоянной основе механизма государственной поддержки субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства путем предоставления государственных гарантий на портфельной основе.