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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В следующем году Украину ждет новый бюджетный кризис, он станет еще более жестким, чем нынешний, - бывший и.о. министра экономики Кухта

14:19 15.12.2020 |

Экономика

 

На прошлой неделе в динамику бюджетного кризиса вовлечен новый фактор - финансовая поддержка со стороны западных стран и международных организаций. Однако, даже несмотря на такую поддержку, ситуация с государственным бюджетом остается весьма проблемной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-замминистра экономики Павел Кухта.

"Внешнее управление" спасло от непутевого внутреннего управления. 9 декабря ЕС выделил Украине более 600 млн евро макрофинансовой поддержки. Затем 11 декабря Всемирный банк одобрил выделение Украине кредита в размере 300 млн долларов. Факт предоставления этой поддержки и очевидной последовавшей за ней "отмашки" от МВФ позволили Минфину сделать дополнительный выпуск еврооблигаций и привлечь еще 600 млн долларов. Итак, внешние партнеры подставили правительству финансовое плечо более чем на 1,6 млрд долларов (свыше 45 млрд грн) - и таким образом дали возможность значительно облегчить прохождение бюджетного кризиса, созданного собственной непутевой бюджетной политикой правительства", - говорится в сообщении.

По словам Кухты, ситуация с выплатами казначейства остается крайне сложной.

"Некоторым распорядителям сейчас начали проводить платежи за первые дни ноября. Другие вообще до сих пор ничего, кроме защищенных зарплат и платежей ЖКУ, не могут заплатить. Вероятно, полученные от иностранных партнеров деньги либо еще не поступили в систему казначейства, либо удерживаются. Наконец отдельные ведомства начали все это озвучивать публично - заместитель председателя Государственной судебной администрации на заседании Комитета ВРУ по правовой политике прямо заявил, что с 9 ноября казначейство не открывает его организации 214 млн грн ассигнований. Распространенная в СМИ и соцсетях история о том, как суды не могутотправлять письма, произошла именно из-за этих не открытых ассигнований", - подчеркнул экс-замминистра.

Кроме того, Кухта отметил, что неоплаченные финансовые обязательства казначейства остаются ненормально высокими.

"По состоянию на сегодняшний день они составляют 14,6 млрд грн. Впрочем, имеется небольшое снижение по сравнению с предыдущей неделей - тогда было 16,3 млрд грн. Для сравнения, в середине декабря прошлого года этот показатель составлял всего лишь 3,5 млрд грн. Вероятно, благодаря иностранной помощи правительству удастся избежать худших проявлений бюджетного кризиса, то есть пенсии с зарплатами таки полностью выплатят. В то же время бюджетная проблема от этого никуда не исчезает, поскольку ее первопричина - нелепое планирование и выполнение бюджета правительством - только ухудшается", - объяснил Кухта.

Как отмечает экс-замминистра, ключевой проблемой теперь станет бюджет на 2021 год, ведь правительство заложило в бюджет завышенный прогноз доходов и существенный дефицит на 5,5% ВВП.

"Уже сейчас понятно, что с таким бюджетом следующего года мы полностью будем зависеть от поддержки международных организаций и от доступа к мировым финансовым рынкам. Даже при наличии этой поддержки и доступа бюджет будет трудно выполнять, и вероятно, он будет пересмотрен. Ибо нас 100% ожидает новый бюджетный кризис, причем он может быть хуже, чем в этом году. Надо честно признать, что ЕС и Всемирный банк (явно с "отмашкой" от МВФ) предоставили нам сейчас финансирование с сильным отклонением от привычной для них практики - по-нормальному не выполнено ни одно из важных для них условий. Работа антикоррупционной инфраструктуры полноценно не восстановлена, бюджет на 2021 год, очевидно, весьма проблемный. Понятное дело, сейчас никто не заинтересован накануне кампании по вакцинации, которая должна положить конец мировой эпидемии коронавируса, получить в соседней с ЕС стране экономический кризис и окончательную потерю способности эту кампанию провести. Собственно, ЕС раздал деньги 10 соседним странам, суммарно на 3 млрд евро, тоже на фактически безусловных основаниях", - рассказал Кухта.

В то же время Кухта подчеркнул, что среди многих влиятельных групп внутри Украины все это воспринято как сигнал о готовности Запада закрывать глаза на остановки и откаты реформ и предоставлять деньги просто так.

Зная, как эти группы мыслят и работают, можно с почти 100% вероятностью ожидать от них попыток в следующем году срывать те или иные критические для программ МВФ, ЕС и других международных организаций условия. К сожалению, других последствий в безусловном предоставлении денег при явно невыполненных условиях для их получения и быть не могло. Это значит, что в следующем году нас ждет новый бюджетный кризис. Причем есть все шансы, что он станет еще более жестким, чем нынешний. В том числе он вполне может замедлить темпы экономического восстановления после кризиса, а также может иметь непредсказуемые (по крайней мере прямо сейчас) политические последствия", - подытожил замминистра экономики.
 

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