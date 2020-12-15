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ICU улучшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г. до 4,8% с возобновлением к росту на 5,6% ВВП в 2021-м
14:18 15.12.2020 |
Инвестиционная группа ICU улучшила прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины до 4,8% с 5%, с возобновлением к росту на 5,6% ВВП в 2021-м, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук.
"В этом году, как мы ожидаем, экономика, упадет на 4,8% ВВП, еще квартал тому мы закладывали 5,7% ВВП в этом году (однако ноябрьский прогноз был на уровне 5%ВВП - ИФ)", - сказал Николайчук в ходе онлайн-конференции во вторник.
По его словам, в 2021 году внешние условия торговли для Украины, как прогнозируются, будут благоприятными, что поспособствует возобновлению экономики.
"Мы оставляем достаточно оптимистический взгляд на экономику в следующем году - рост на 5,6% ВВП. По результатам второго полугодия мы ожидаем ВВП более высокого, нежели до пандемии в 2019 году", - указал Николайчук.
Он пояснил, что ключевой взнос этого роста будет обеспечен частным потреблением.
При этом соотношение госдолга к ВВП в 2020 году из-за пандемии увеличится до 63% по сравнению с 51% в 2019-м, однако в следующем году этот показатель может снизиться до 57%, сообщил старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович.
"У меня есть надежда на то, что транш МВФ будет в первом квартале", - отметил Котович.
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