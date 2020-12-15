ICU улучшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г. до 4,8% с возобновлением к росту на 5,6% ВВП в 2021-м

Инвестиционная группа ICU улучшила прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины до 4,8% с 5%, с возобновлением к росту на 5,6% ВВП в 2021-м, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук.

"В этом году, как мы ожидаем, экономика, упадет на 4,8% ВВП, еще квартал тому мы закладывали 5,7% ВВП в этом году (однако ноябрьский прогноз был на уровне 5%ВВП - ИФ)", - сказал Николайчук в ходе онлайн-конференции во вторник.

По его словам, в 2021 году внешние условия торговли для Украины, как прогнозируются, будут благоприятными, что поспособствует возобновлению экономики.

"Мы оставляем достаточно оптимистический взгляд на экономику в следующем году - рост на 5,6% ВВП. По результатам второго полугодия мы ожидаем ВВП более высокого, нежели до пандемии в 2019 году", - указал Николайчук.

Он пояснил, что ключевой взнос этого роста будет обеспечен частным потреблением.

При этом соотношение госдолга к ВВП в 2020 году из-за пандемии увеличится до 63% по сравнению с 51% в 2019-м, однако в следующем году этот показатель может снизиться до 57%, сообщил старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович.

"У меня есть надежда на то, что транш МВФ будет в первом квартале", - отметил Котович.