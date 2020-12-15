Несмотря на пандемию украинцы массово выезжают на заработки: куда едут больше всего

За девять месяцев 2020 года, по официальным данным, за рубежом трудоустроились 61,9 тысячи украинцев.

Об этом сообщили в Государственном центре занятости, сообщает "Радио Свобода".

Больше всего украинцев в этом году поехало работать на Кипр (12,3 тысячи человек), в Польшу (4,7 тысячи человек), Либерию (1,9 тысячи человек), Панаму (1,8 тысячи человек), на Маршалловы острова (1,8 тысячи человек), в Бельгию (1,6 тысячи человек), отметили в ведомстве.

Официально трудоустроились в России в 2020 году 88 человек.

В Государственном центре занятости сообщили, что до второго полугодия 2019 года соответствующая отчетность подавалась один раз в год, поэтому поквартальных данных, которые бы позволили сравнить показатели девяти месяцев 2020 года с аналогичным периодом 2019 года, нет. Однако есть данные за второе полугодие прошлого года: тогда агентствами по трудоустройству за рубежом было оформлено 63,6 тысячи украинцев, из них в Россию уехали на работу 79 человек.

Крупнейшими потоки трудовых миграций в 2019 году были в Польшу (14,2 тысячи человек), на Кипр (10,7 тысячи человек), в Германию (5 тысяч человек), Великобританию (4,3 тысячи человек), Грецию (4 тысячи человек), Чехию (3,3 тысячи человек), на Маршалловы Острова (2,8 тысячи человек).