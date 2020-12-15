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Комитет Верховной Рады поддержал проект бюджета-2021
08:32 15.12.2020 |
Комитет по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий поддержал проект государственного бюджета на 2021.
Об этом в своих телеграмм каналах депутаты от "Голоса" Ярослав Железняк и "ЕС" Алексей Гончаренко.
Железняк отметил, что за законопроект голосовали "Слуги народа", "ЕС" (1 голос), "Батьківщина", "За будущее" и "Доверие".
Гончаренко сообщил, что он проголосовал против, а Владимир Цабаль с "Голоса" - воздержался.
Напомним: Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год.
Кабинет Министров 26 ноября одобрил проект Госбюджета-2021 ко второму чтению и направил его в парламент.
Новая редакция документа предусматривает 1,092 триллиона гривень доходов и 1,328 триллиона расходов. Показатель бюджетного дефицита при подготовке проекта ко второму чтению уменьшили с 6% до 5,5% ВВП (на 24 млрд гривень, к 246,35 миллиарда).
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