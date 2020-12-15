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У «Дії» возникли трудности с обработкой заявок от ФЛП на госпомощь в 8 тысяч
15:56 14.12.2020 |
Портал государственных услуг "Дія" и одноименное мобильное приложение для оцифрованных документов испытывают трудности с обработкой рекордного количества заявок на получение 8 тысяч гривень единовременной помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода в результате карантина.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в своем Telegram-канале.
"Сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат в "Дія". Имеем рекордное количество пользователей. Если вам не удается подать заявление, не волнуйтесь, а сделайте это чуть позже. Причина в пропускной способности пользователей портала и приложения для обеспечения безопасности в Дія", - сказано в сообщении.
Пресс-служба посоветовала на данный момент воспользоваться услугой подачи заявки в приложении "Дія".
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