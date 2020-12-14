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Канада открыла новые возможности для креативной индустрии Украины: ратифицировано соглашение
09:17 14.12.2020 |
Правительство Канады официально проинформировало украинское посольство в Оттаве о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между государствами. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает УНН.
При условии совместного производства соглашение позволит украинским продюсерам претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Похожие преференции соглашение предусматривает и для канадских художников, которые будут снимать в Украине.
"Нашим телевизионщикам, кинопроизводителям будет дешевле и проще работать в Канаде и с канадцами. Я рад, что мы смогли объяснить в Оттаве взаимные преимущества от такого партнерства. Ждем украинский-канадский "Оскар", - отметил Шевченко.
Документ был подписан во время визита Президента Зеленского в Торонто в прошлом году. Верховная Рада ратифицировала его в сентябре 2020. Соглашение вступит в силу 1 января 2021.
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