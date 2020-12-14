Минэнерго рассматривает возможность передать производителей энергоресурсов в управление Кабмина

Министерство энергетики представило европейским партнерам концепцию относительно разграничения видов деятельности по передаче, распределению, поставке и производству электрической энергии.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Минэнерго представило концепцию оптимизации управления объектами ТЭК, которой предусмотрена передача производителей и поставщиков электроэнергии/природного газа в управление Кабинета Министров и других ЦОИВ", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно концепции, права на управление оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго") и оператора газотранспортной системы (АО "Магистральные газопроводы Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины") должны быть переданы Министерству энергетики.

"Этот подход соответствует третьему энергетическому пакету, в частности, в части отделения и сертификации операторов системы передачи и ГТС. Концепция не противоречит обязательствам, взятым в рамках Договора об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашения об ассоциации. Реализация такого подхода позволит реформировать энергетический сектор и активизировать процесс интеграции энергорынков Украины на рынки ЕС", - считают в Минэнерго.

На сегодняшний день АО "Магистральные газопроводы Украины" и ЧАО "Укрэнерго" относятся к сфере управления Министерства финансов. Владельцем 100% акций компаний является государство. В свою очередь АО "Магистральные газопроводы Украины" владеет 100% уставного капитала ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".