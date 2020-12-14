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Арбитраж вынес решение по делу спора Украины с ЕС по лесу-кругляку
08:56 14.12.2020 |
Арбитраж с ЕС по лесу-кругляку признал, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, но вместе с тем должна откорректировать свой запрет от 2015 года.
О решении арбитража сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка, передает "Европейская правда".
По его словам, арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах.
В то же время арбитры решили, что запрет 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации.
"Меры по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС. Что понятно, поскольку хищнический спрос со стороны компаний ЕС является двигателем несбалансированного экспорта леса (о чем свидетельствуют репорты Earthsight) и создает угрозу для Карпатского региона, о чем говорят исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен", - написал Качка в Facebook.
Он добавил, что украинская сторона не смогла до конца отстоять правомерность запрета экспорта 2015 года из-за того, что авторы закона "слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса".
Качка подчеркнул, что решение арбитров дает широкую свободу выбора мер исполнения решения.
"Краеугольным элементом его выполнения будет создание нормального рынка внутри Украины", - отметил торговый представитель.
По его словам, первым шагом должно стать одобрение Закона Украины "О рынке древесины" 4197-1. Следующим шагом - четкая регламентация с ЕС двустороннего протокола по торговле лесом.
В истории ЕС это первый прецедент арбитража с государством-партнером по торговой сделке. До сих пор государства-нарушители всегда соглашались ликвидировать нарушения, не доводя до стадии арбитража.
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