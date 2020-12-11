Поступления от НДС выросли на 19 миллиардов - налоговая

Поступления от налога на добавленную стоимость в бюджет за январь-ноябрь 2020 года составили 236,9 млрд грн, что на 18,9 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом на пресс-брифинге в Укринформе на тему: «Результаты администрирования налога на добавленную стоимость» сказал заместитель председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

"Ситуация с администрированием налога на добавленную стоимость выглядит следующим образом: налогоплательщиками уплачено в бюджет за 11 месяцев 2020 года 236,9 млрд гривень. Для сравнения за этот же период в 2019 году было уплачено 218 млрд грн", - сказал Олейников.

Он отметил, что в бюджете по итогам 11 месяцев 2019 года, осталось после возмещения налога, 76 млрд грн. В текущем году, остаток в бюджете после возмещения составляет 108 млрд грн.

Олейников также отметил, что в прошлом году налогоплательщики заявили к возмещению НДС 146,2 млрд грн, им было возмещено 142,1 млрд грн, остальная сумма была возмещена в этом году.

Он также подчеркнул, что если в прошлом году было отставание по возмещению НДС, то в этом - все наоборот. В общей сложности, в настоящее время с начала года налоговой обеспечено возмещение НДС бизнесу в размере 128 млрд грн.

Заместитель председателя ГНС также отметил эффективность работы системы мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных.

"Всего, для того чтобы осуществить дополнительные исследования операций, изначально останавливалось только 1% налоговых накладных от той суммы, которая подавалась на регистрацию", - отметил Олейников.

Как сообщал Укринформ, в октябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 65,1 млрд грн, роспись выполнена на 114,8%, или +8,4 млрд гривень. Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали: налог на добавленную стоимость (+5,8 млрд), налог на доходы физических лиц и военный сбор (+1,5 млрд), акцизный налог с табачных изделий (+1,2 млрд), рентная плата за пользование недрами (+0,9 млрд)