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Марченко объяснил, почему отложили повышение минималки до 6500 гривен
16:54 11.12.2020 |
Правительство решило отложить повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен после консультаций с международными партнерами. Повышение с 1 июля 2021 года могло вызвать инфляцию.
Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.
Как отметил Марченко, окончательное решение по повышению примут в середине следующего года.
По его словам, изменения минимальной зарплаты связаны со многими смежными факторами, которые влияют на социально-экономическую ситуацию.
"Мы просчитали возможность повысить этот показатель до 6000 гривен с начала года и до 6500 - с 1 июля. Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных инфляционных опасностей. Отсюда - пожелания подстраховаться, перенеся нововведение на конец года", - сказал министр.
Марченко напомнил, что речь идет не только о влиянии на государственный но и на местные бюджеты.
Напомним, Кабинет министров отложил повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению.
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