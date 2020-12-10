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Расходы украинцев во время туристических поездок упали в два раза
20:29 10.12.2020 |
В 2020 году туристические расходы украинцев, совершенные во время отдыха за границей, составят примерно $4,5 млрд - вдвое меньше, чем в 2019-м.
Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.
«В этом году это был один из весомых факторов улучшения нашего текущего счета, потому что в прошлом году зарубежные расходы украинцев на туризм составили $8,7 млрд, а в этом году эта сумма сократилась в два раза. Мы ожидаем $4,5 млрд или даже меньше. Мы в принципе видим на валютном рынке, что туристические компании с марта по июнь вообще не покупали валюту, потом начали покупать, но объемы остаются низкими», - заявил он.
Сологуб добавил, что в следующем году расходы украинских туристов за рубежом вырастут, но на уровень 2019 года не вернутся.
«Это почти невозможно. Все видят, что даже если эта пандемия понемногу будет спадать, вряд ли в следующем году или даже в 2022-м мы вернемся на такой же уровень глобальной туристической активности, поэтому в следующем году мы ожидаем, что эта цифра возрастет примерно до $5 млрд», - считает заместитель председателя НБУ.
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