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Нацбанк предварительно оценивает потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2%
16:54 10.12.2020 |
Национальный банк предварительно оценивает потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2%, сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.
"По нашим оценкам, новые ограничения приведут к потерям приблизительно в 0,2% ВВП в следующем году", - сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг.
Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмечало, что введение карантина выходного дня не возымеет существенного влияния на итоги года и его влияние составит 0,04-0,06 п.п. в годовом исчислении.
В то же время Сологуб отметил, что НБУ оценивает влияние карантина выходного дня на ВВП страны в 0,02 п.п.
"Мы где-то ожидали влияние до 0,2 п.п. на ВВП. Можно сказать, что, скорее всего, он будет меньшим", - сказал Сологуб.
Замглавы также отметил ухудшение деловых ожиданий, на что, по его мнению, возымел большее влияние не непосредственно карантин, а его ожидание.
"Бизнес, люди не очень понимали, как именно будет вводиться карантин", - сказал Сологуб.
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