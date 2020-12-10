Украина за 11 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 15,1%

Металлургические предприятия Украины в январе-ноябре текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $6 млрд 976,240 млн.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в четверг, на черные металлы за этот период пришлось 15,73% общего объема поступлений от экспорта товаров против 17,88% за одиннадцать месяцев прошлого года.

В ноябре поступления от экспорта черных металлов составили $572,396 млн.

При этом Украина в январе-ноябре текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 19,1% - до $952,332 млн. В ноябре этот показатель составлял $87,738 млн.

Кроме того, Украина в январе-ноябре сократила экспорт металлоизделий на 13,6% - до $819,990 млн. В ноябре их поставлено на $69,173 млн.

За этот период импорт металлоизделий снизился на 21,2% - до $796,503 млн. В ноябре их ввезено на $78,040 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом - до $8 млрд 738,635 млн. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год. При этом Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% - до $1 млрд 251,818 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% - до $1 млрд 42,455 млн. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% - до $1 млрд 99,091 млн.