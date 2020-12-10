Цены промпроизводителей Украины в ноябре выросли на 2% – Госстат

Госстат уточняет, что в пределах Украины в ноябре к октябрю 2020 года цены промпроизводителей возросли на 1,9%, при поставках за пределы страны – на 2,3%.
В годовом измерении (к аналогичному месяцу 2019 года) по итогам ноября-2020 цены в промышленности выросли на 8,6%, октября - на 3,2%, тогда как по итогам сентября снизились на 1,7%, августа – на 4,7%, июля – на 7,5%, июня – на 4,6%, мая – на 5,1%.
За 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены промпроизводителей снизились на 2,9%, с начала года (ноябрь-2020 к декабрю-2019) – выросли на 12,5%.
По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в ноябре по сравнению с октябрем текущего года цены увеличились на 5,3%, при этом в добыче сырой нефти и природного газа продукция подорожала на 18,4%, в добыче каменного угля – на 1,2%, тогда как в добыче металлических руд цены снизились на 2%.
В минувшем месяце рост цен в перерабатывающей промышленности составил - 2%, при этом в производстве пищевых продуктов – 3,4%, в фармпроизводстве – 2,7%, металлургии - 2,4%, химической продукции – 2%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 1,9%, поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подорожала на 0,6%. При этом в текстильном производстве цены снизились - на 0,3%, машиностроении - на 0,1%.
Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%
Изменение цен производителей промышленной продукции в ноябре 2020 года¹, %
|ноября 2020 к октябрю 2020
|ноябрь 2020 к ноябрю 2019
|ноябрь 2020 к декабрю 2019
|январь-ноябрь 2020 к январю-ноябрю 2019
|Промышленность всего
|102.0
|108.6
|112.5
|97.1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|105.3
|120.4
|125.3
|81.4
|Добыча каменного угля
|101.2
|91.8
|93.8
|70.4
|Добыча сырой нефти и природного газа
|118.4
|120.8
|126.6
|67.6
|Добыча металлических руд
|98.0
|128.6
|134.3
|91.3
|Перерабатывающая промышленность
|102.0
|112.5
|113.5
|100.4
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|103.4
|119.6
|118.8
|108.0
|производство мяса и мясных продуктов
|99.6
|102.2
|103.3
|99.8
|производство молочных продуктов
|101.7
|107.4
|106.3
|107.4
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|103.2
|108.9
|109.0
|105.3
|производство сахара
|113.5
|143.8
|144.7
|109.3
|производство напитков
|100.1
|102.1
|102.1
|103.7
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|99.5
|104.1
|104.4
|103.3
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100.0
|108.5
|109.6
|100.6
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|101.9
|102.6
|103.6
|83.3
|Производство химических веществ и химической продукции
|102.0
|116.9
|118.2
|101.3
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|102.7
|111.5
|109.7
|109.4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|100.3
|103.4
|103.7
|101.4
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|102.4
|117.3
|120.5
|93.8
|Машиностроение
|100.3
|100.5
|101.5
|98.3
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|100.4
|101.8
|102.0
|101.0
|Производство электрооборудования
|100.1
|101.2
|102.9
|90.1
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|99.9
|101.5
|101.4
|100.4
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|100.6
|99.4
|100.8
|101.2
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|100.6
|93.8
|103.3
|95.7
|Товары промежуточного потребления
|101.2
|115.3
|117.8
|96.1
|Инвестиционные товары
|100.2
|101.6
|103.0
|101.8
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|102.9
|117.0
|116.4
|107.8
|Потребительские товары длительного пользования
|100.7
|107.7
|107.2
|104.1
|Энергия
|102.6
|99.4
|107.2
|90.5
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.