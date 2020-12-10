Цены промпроизводителей Украины в ноябре выросли на 2% – Госстат

Цены производителей промышленной продукции Украины в ноябре 2020 года выросли на 2%, тогда как в октябре - на 3,8%, сентябре - на 1,7%, августе – на 2,3%, июле – на 0,4%, а в июне и мае было зафиксировано их снижение соответственно на 2% и 0,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Госстат уточняет, что в пределах Украины в ноябре к октябрю 2020 года цены промпроизводителей возросли на 1,9%, при поставках за пределы страны – на 2,3%.

В годовом измерении (к аналогичному месяцу 2019 года) по итогам ноября-2020 цены в промышленности выросли на 8,6%, октября - на 3,2%, тогда как по итогам сентября снизились на 1,7%, августа – на 4,7%, июля – на 7,5%, июня – на 4,6%, мая – на 5,1%.

За 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены промпроизводителей снизились на 2,9%, с начала года (ноябрь-2020 к декабрю-2019) – выросли на 12,5%.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в ноябре по сравнению с октябрем текущего года цены увеличились на 5,3%, при этом в добыче сырой нефти и природного газа продукция подорожала на 18,4%, в добыче каменного угля – на 1,2%, тогда как в добыче металлических руд цены снизились на 2%.

В минувшем месяце рост цен в перерабатывающей промышленности составил - 2%, при этом в производстве пищевых продуктов – 3,4%, в фармпроизводстве – 2,7%, металлургии - 2,4%, химической продукции – 2%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - 1,9%, поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подорожала на 0,6%. При этом в текстильном производстве цены снизились - на 0,3%, машиностроении - на 0,1%.

Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%



Изменение цен производителей промышленной продукции в ноябре 2020 года¹, %

ноября 2020 к октябрю 2020 ноябрь 2020 к ноябрю 2019 ноябрь 2020 к декабрю 2019 январь-ноябрь 2020 к январю-ноябрю 2019 Промышленность всего 102.0 108.6 112.5 97.1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 105.3 120.4 125.3 81.4 Добыча каменного угля 101.2 91.8 93.8 70.4 Добыча сырой нефти и природного газа 118.4 120.8 126.6 67.6 Добыча металлических руд 98.0 128.6 134.3 91.3 Перерабатывающая промышленность 102.0 112.5 113.5 100.4 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 103.4 119.6 118.8 108.0 производство мяса и мясных продуктов 99.6 102.2 103.3 99.8 производство молочных продуктов 101.7 107.4 106.3 107.4 производство хлеба и хлебобулочных изделий 103.2 108.9 109.0 105.3 производство сахара 113.5 143.8 144.7 109.3 производство напитков 100.1 102.1 102.1 103.7 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 99.5 104.1 104.4 103.3 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100.0 108.5 109.6 100.6 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 101.9 102.6 103.6 83.3 Производство химических веществ и химической продукции 102.0 116.9 118.2 101.3 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 102.7 111.5 109.7 109.4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 100.3 103.4 103.7 101.4 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 102.4 117.3 120.5 93.8 Машиностроение 100.3 100.5 101.5 98.3 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 100.4 101.8 102.0 101.0 Производство электрооборудования 100.1 101.2 102.9 90.1 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 99.9 101.5 101.4 100.4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 100.6 99.4 100.8 101.2 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 100.6 93.8 103.3 95.7 Товары промежуточного потребления 101.2 115.3 117.8 96.1 Инвестиционные товары 100.2 101.6 103.0 101.8 Потребительские товары краткосрочного пользования 102.9 117.0 116.4 107.8 Потребительские товары длительного пользования 100.7 107.7 107.2 104.1 Энергия 102.6 99.4 107.2 90.5

Данные: Госстат

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.