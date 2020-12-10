Финансовые новости
- |
- 10.12.20
- |
- 09:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин назначил главу Государственной фискальной службы
09:23 10.12.2020 |
Кабинет министров согласовал предложение о назначении Вадима Мельника на должность главы Государственной фискальной службы Украины.
Данное решение было принято на заседании правительства 9 декабря.
Также Кабмин назначил Романа Кокотайло первым заместителем главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и уволил Олега Баздуганова с должности первого заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.
Кадровые перестановки в ГФС
В феврале Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы на Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.
25 ноября Кабинет министров назначил начальника управления противодействия экономическим правонарушениям ГУ ГФС в Житомирской области Дмитрия Сосиновича исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сессия через флешку: Как Кернес согнал в коалицию «младших» братьев
|Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 г., ввело усиленные ограничения с 8 по 25 января
|План «Б» — это Байден: Почему в ТКГ намекнули, что на Банковой нет нового плана по Донбассу
|Диверсия под названием «Спутник V». Как Медведчук будет раскалывать Украину с помощью российской вакцины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин назначил главу Государственной фискальной службы
|Украина и Великобритания подписали соглашение о двусторонней торговле
|НКРЭКУ пересмотрела план развития газохранилищ на 10 лет
|Суды избегают применения требований «антиколомойского» закона - адвокат ПриватБанка
|НКРЭКУ установила стимулирующее тарифообразование для 25 облэнерго
|В Украине 27 тысяч семей установили домашние СЭС
Это интересно
|LG больше не будет производить смартфоны среднего уровня. Их она будет заказывать у сторонних производителей
|Сервис для домашнего фитнеса Apple Fitness+ начинает работу с понедельника
|Умные колонки — мертворождённая новинка?
|Uber продала подразделение самоуправляемых автомобилей
|Стали известны характеристики электрической BMW 7-Series
|Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах
|Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok