Украина и Великобритания подписали соглашение о двусторонней торговле

Украина и Великобритания подписали соглашение о развитии двусторонней торговли и партнерства в ходе круглого стола, посвященного развитию отношений между странами в рамках подписанного в октябре соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«Подписанное соглашение между нашими странами будет способствовать улучшению баланса и структуры двусторонней торговли, и откроет новые возможности для развития украинско-британского партнерства. Сейчас правительство Украины осуществляет комплекс процедур, необходимых для ратификации соглашения и полноценного применения зоны свободной торговли между двумя странами с 1 января 2021 года», - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономики Тараса Качки.

Стороны также договорились о поиске совместных решений в таких вопросах, как: логистика и транзит, защита инвестиций, усиление двустороннего торгового сотрудничества, расширение бизнес-партнерства Украины и Великобритании, привлечение инвестиций в сельское хозяйство и тому подобное.

В сообщении сказано, что товарооборот между Украиной и Британией за 9 месяцев 2020 года составил более 1 млрд долл., из которых экспорт украинских товаров составил 452,1 млн долл.