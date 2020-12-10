Финансовые новости
- |
- 10.12.20
- |
- 09:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина и Великобритания подписали соглашение о двусторонней торговле
09:10 10.12.2020 |
Украина и Великобритания подписали соглашение о развитии двусторонней торговли и партнерства в ходе круглого стола, посвященного развитию отношений между странами в рамках подписанного в октябре соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
«Подписанное соглашение между нашими странами будет способствовать улучшению баланса и структуры двусторонней торговли, и откроет новые возможности для развития украинско-британского партнерства. Сейчас правительство Украины осуществляет комплекс процедур, необходимых для ратификации соглашения и полноценного применения зоны свободной торговли между двумя странами с 1 января 2021 года», - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономики Тараса Качки.
Стороны также договорились о поиске совместных решений в таких вопросах, как: логистика и транзит, защита инвестиций, усиление двустороннего торгового сотрудничества, расширение бизнес-партнерства Украины и Великобритании, привлечение инвестиций в сельское хозяйство и тому подобное.
В сообщении сказано, что товарооборот между Украиной и Британией за 9 месяцев 2020 года составил более 1 млрд долл., из которых экспорт украинских товаров составил 452,1 млн долл.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сессия через флешку: Как Кернес согнал в коалицию «младших» братьев
|Правительство продлило карантин до 28 февраля 2021 г., ввело усиленные ограничения с 8 по 25 января
|План «Б» — это Байден: Почему в ТКГ намекнули, что на Банковой нет нового плана по Донбассу
|Диверсия под названием «Спутник V». Как Медведчук будет раскалывать Украину с помощью российской вакцины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин назначил главу Государственной фискальной службы
|Украина и Великобритания подписали соглашение о двусторонней торговле
|НКРЭКУ пересмотрела план развития газохранилищ на 10 лет
|Суды избегают применения требований «антиколомойского» закона - адвокат ПриватБанка
|НКРЭКУ установила стимулирующее тарифообразование для 25 облэнерго
|В Украине 27 тысяч семей установили домашние СЭС
Это интересно
|LG больше не будет производить смартфоны среднего уровня. Их она будет заказывать у сторонних производителей
|Сервис для домашнего фитнеса Apple Fitness+ начинает работу с понедельника
|Умные колонки — мертворождённая новинка?
|Uber продала подразделение самоуправляемых автомобилей
|Стали известны характеристики электрической BMW 7-Series
|Google запустит Stadia ещё в восьми европейских странах
|Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok