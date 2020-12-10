Документы концессионных конкурсов временно будут обнародоваться на Прозорро

К началу функционирования электронной торговой системы, создание которой предусматривает Закон Украины "О концессии", документы по концессионным конкурсам временно будут обнародоваться в системе элетронных торгов "Прозорро.Продажи" и "Прозорро".

Как сообщает корреспондент Укринформа, это предусматривает постановление Кабинета Министров "Некоторые вопросы использования электронной торговой системы для проведения концессионных конкурсов", которое было принято 9 декабря, на заседании правительства.

"До начала функционирования электронной торговой системы (ЭТС) внесение (включение) и опубликование информации в электронной торговой системе в соответствии с Законом Украины "О концессии" будет осуществляется концессиедателями путем направления государственным предприятиям "Прозорро.Продажи" и "Прозорро" для публикации соответствующего перечня документов. Реализация проекта постановления позволит применять принципы открытости и прозрачности при проведении концессионных конкурсов не в ЭТС", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается в документе, проектирование, разработка, тестирование и внедрение ЭТС требует значительных дополнительных ресурсов. Однако в Государственном бюджете на 2020 год не предусмотрены средства на создание этой системы, что, в свою очередь, вызывает необходимость получения донорской помощи для этого.

В то же время, пандемия коронавирусной болезни (COVID-19) стала препятствием для получения донорской помощи. Введенные во всем мире карантин и ограничительные меры по предотвращению возникновения и распространения этой болезни на неопределенное время приостановили процесс работы над созданием ЭТС.

"Учитывая потребность в существенных затратах времени и привлечения донорской помощи для исследования, технической реализации ЭТС, учитывая обеспечение надлежащей защиты информации в информационно-телекоммуникационных системах, возникла острая необходимость отсрочки положений закона, которые регулируют использование и функционирование ЭТС. В связи с этим, Кабинетом Министров Украины, как субъектом права законодательной инициативы, внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О внесении изменения в пункт 1 раздела XII «Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О концессии" с предложением отсрочки вступления в силу положений, определяющих использование ЭТС", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал Укринформ, 29 сентября 2020 года Верховной Радой Украины указанный проект закона был принят в первом чтении, предусмотрев перенос срока положений, определяющих использование ЭТС, с 1 октября 2020 года на 1 сентября 2021 года.