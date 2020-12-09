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Deutsche Bank ожидает падения экономики Украины на 5,5% ВВП в 2020г - прогноз
23:12 09.12.2020 |
Падение экономики Украины в 2020 году может составить 5,5% ВВП с дальнейшим восстановлением роста на 3,5-4% в последующие два года, ожидают аналитики Deutsche Bank.
Как указано в материалах Emerging Markets Outlook 2021, эксперты допускают выделение Украине очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) в начале 2021 года, что откроет путь для получения финансирования от других международных партнеров.
При этом центробанк оставит учетную ставку на уровне 6% годовых, указано в обзоре.
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