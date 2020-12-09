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Инфляция в Украине в ноябре выросла до 1,3%, в годовом измерении - до 3,8% - Госстат
17:49 09.12.2020 |
Рост потребительских цен в Украине в ноябре 2020 года ускорился до 1,3% с 1% в октябре и 0,5% в сентябре после снижения на 0,2% в августе и на 0,6% - в июле, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.
В ноябре 2019 года инфляция составила 0,1%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам ноября-2020 подскочила до 3,8% по сравнению с 2,6% по итогам октября, 2,3% - сентября, 2,5% - августа и 2,4% - по итогам июля.
Помимо этого, Госстат в ноябре-2020 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,7% после 0,8% в октябре, 1,1% - в сентябре и 0,1% - в августе. В ноябре 2019 года этот показатель был существенно ниже - 0,1%, поэтому в годовом измерении базовая инфляция по итогам ноября этого года возросла до 3,9% с 3,2%.
На потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 9,4-6,3%) подорожали овощи, сахар, яйца и подсолнечное масло. На 2,5-1,1% выросли цены на продукты переработки зерновых, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, масло. В то же время на 5,1% подешевели фрукты, на 1,1% - свинина.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.
Одежда и обувь подешевели на 2,5%, в т.ч. обувь - на 2,8%, одежда - на 2,3%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 8,0% произошло в основном за счет повышения цен на природный газ на 26,7%, а также тарифов на отопление - на 8,6%.
Цены на транспорт выросли на 0,9%, в первую очередь, за счет подорожания топлива и масел - на 3,1%, а также автомобилей - на 0,7%.
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